2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ19Æü¡¢4Âç²ñÏ¢Â³5²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾®ÃÓ»í¿¥¡Ê32¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÓÄÍÍ´»Ê´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡Ö2022Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤â´Þ¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È8»ß¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È4¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÇÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Ï¢ÌÁÍý»ö¤òÌ³¤á¤ëA.¥é¥ß¥ì¥¹»á¡Ê51¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥×¥íÌîµå¸½Ìò»þÂå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡È¥²¥Ã¥Ä¡É¤Ç´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤ÏÁª¼êÁ´°÷¤Ç¡È¥²¥Ã¥Ä¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
25Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î5ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÎØÅçÌ´³ð¡Ê23¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤ÏÌÀÆü¡¢¶¯²½¹ç½É¤Î°Ù¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ø½ÐÈ¯¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2ÀïÌÜ¤ÇÀï¤¦¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È¶¯²½»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ »î¹çÆüÄø¡Û¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
2·î6Æü¡¡vs¥Õ¥é¥ó¥¹
2·î7Æü¡¡vs¥É¥¤¥Ä
2·î9Æü¡¡vs¥¤¥¿¥ê¥¢
2·î10Æü¡¡vs¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡Ú½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û
¢£GK
¥Ï¥í¥é¥óÎï¡Ê24¡¢Järnbrotts HK¡¿SWE¡Ë
Áý¸¶³¤Í¼¡Ê24¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë
Àî¸ýè½»Ò¡Ê21¡¢Daishin¡Ë
¢£DF
ºÙ»³ÅÄ°«¡Ê33¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë
¾®ÃÓ»í¿¥¡Ê32¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë
¿ÍÎ¤°¡Ìð²Ä¡Ê31¡¢Linköping HC¡¿SWE¡Ë
»Ö²ì°ª¡Ê26¡¢MoDo Hockey¡¿SWE¡Ë
´Ø²ÆºÚÈþ¡Ê25¡¢SEIBU¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë
»³²¼ÛÙ¡Ê23¡¢SEIBU¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë
º´Æ£Æú±©¡Ê19¡¢Daishin¡Ë
½©ËÜ¤Ê¤Ê¡Ê16¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë
¢£FW
ÉâÅÄÎ±°á¡Ê29¡¢Daishin¡Ë
Á°ÅÄÎÃÉ÷¡Ê29¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë
¾²¿ÁÎ±²Ä¡Ê28¡¢¡¢Linköping HC¡¿SWE¡Ë
»°±º²ê°Í¡Ê27¡¢TOYOTA¥·¥°¥Ê¥¹¡Ë
¾®»³ÎèÌï¡Ê25¡¢SEIBU¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë
»Ö²ì¹È²»¡Ê24¡¢Luleå HF¡¿SWE¡Ë
ÎØÅçÌ´³ð¡Ê23¡¢Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë
°ËÆ£Ëã¶×¡Ê21¡¢TOYOTA¥·¥°¥Ê¥¹¡Ë
ÌîÏ¤Î¤ºù¡Ê21¡¢Daishin¡Ë
ÌîÏ¤è½Î¤¡Ê21¡¢Daishin¡Ë
Â¿ÅÄÍõ¡Ê19¡¢Daishin¡Ë
¾®Ê¿Çß²Ö¡Ê17¡¢Daishin¡Ë