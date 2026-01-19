ÏÂÅÄ½¨¼ùŽ¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¹¬¤»¤¬¤¢¤ëŽ£¡Äµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¸å²ù¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¤»ÄÇ°¤¹¤®¤ëÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø»à¤Ì¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡Ù¡Ê×¢ºÑÆ²½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»à¤Ì¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤
»à¤¬¶á¤Å¤¯Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌµÍß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÈÂÎµ¡Ç½¤â¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Íß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÏ·¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹âÎð¼Ô¤Î»à¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼Â´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ì¤³¤È¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤äÅÜ¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸å²ù¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Îº¨¤ß¤¹¤éÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤äÀäÄº´ü¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢40Âå50Âå¤Ç»ö¶È¤¬À®¸ù¤·¡¢ÂçÀª¤ÎÉô²¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¡¢ÈÕÇ¯¡¢»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤é¤â¤¿¤À¤ÎÏ·¿Í¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â²áµî¤ÎÀ®¸ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ëý¤·¤Æ¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£50Âå¤Îº¢¡¢¼«Ê¬¤¬½¾¤¨¤¿ÂçÀª¤ÎÉô²¼¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ë¤Ï¶á¤Å¤¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤Û¤É¡¢ÈÕÇ¯¤ÏÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¡Ö»à¤Ì¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤¬ÉÔËþ¤ÇËèÆü¤òÉÔ¹¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ì¤Î¤«¡×¤È»×¤¨¤Ð¥¸¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¬Ê¡´¶¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¹âÎð´ü¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é»à¤ò¶²¤ì¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÎð´ü¤Ï¡¢ÌµÍß¤À¤«¤é¤³¤½Âç¤¤Ê¼«Í³¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°Ö(¤Ê¤°¤µ)¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤ËÌµÍß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤ËÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ°´ê¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¹¬Ê¡¤À¤Ã¤¿²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð´ü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤»¤Ð¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤äÉÔ¼«Í³¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ï¤Ä¤Í¤Ë·ë²Ì¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤ä²È¤Î¥í¡¼¥ó¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢²æËý¤·¤ÆÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤¿ÃËÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Û¤ÉÆ¯¤¯½÷À¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¶È¤ä¼çÉØ¶È¤Ë¤â·ùµ¤¤Îº¹¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤ÎÍÌµ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢60Âå¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¼«Í³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
70Âå¤ÎÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÏ·¤¤¤Î¼Â´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¤âÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¼«Í³¡×¤¬Ï«¤»¤º¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»à¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¼«Í³¤ò¼êÊü¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«Í³¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿Ä¾¸å¤Î60Âå¤Ê¤é¡Ö¤µ¤¢¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÈÂç¤¤¯ÇØ¿¤Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢70Âå¸åÈ¾¡¢80Âå¤ÈÏ·¤¤¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Í³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·ò¹¯¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËèÆü¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¤é·ò¹¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¤è¤·¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Î°Û¾ï¤Ç¤â´°àú¤ËÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤ÎËèÆü¤Ï»à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤â¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¡¢Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¤é»à¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤äÆþ±¡¤ÇÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏ·¤¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ò¹¯¤È¤ÏÉÂµ¤¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î·ò¹¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¤³¤À¤ï¤ë¤Û¤É»à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ¯¤Ê¤ó¤À¤«¤é¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤«
Æ±»þ¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍßË¾¤òÍÞ¤¨¤Ä¤±¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯Êë¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ¼«Í³¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«Í³¤ò¼êÊü¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤ËÉÔ¼«Í³¤ò¶¯¤¤¤Ê¤¬¤éÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Í³¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤»¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿¤êÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê»×¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤à¤·¤íµÕ¤Ë¡¢¡ÖÇ¯¤Ê¤ó¤À¤«¤é¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Í³¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤·¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡É¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡×¤È¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Ç¯Îð
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤ä²ÈÂ²¤Ë±óÎ¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
70Âå80Âå¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÍÀ¸¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÉÔ¼«Í³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÉÔ¼«Í³¤«¤é¤ä¤Ã¤È²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Þ¤Àµ¬Â§¤äµ¬Î§¤ò¼«Ê¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï½÷À¤¬87ºÐ¡¢ÃËÀ¤¬81ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯¼÷Ì¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ëÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤ÆÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯Êë¤é¤»¤ëÇ¯Îð¤È¤Ê¤ë¤È¥¬¥¯¥ó¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬75ºÐ¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬72ºÐ¤Ç¤¹¡Ê2022Ç¯¡Ë¡£
¤É¤¦¤»¤Ê¤é·ò¹¯¤Ê¤Þ¤Þ¤ÇÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤ÈÃ¯¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡×¤È¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÇ¯Îð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤º¤¤¤Ö¤óÌµÃã¤â¤ä¤Ã¤¿¤·ÌµÍý¤â½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£70ÂåÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¨¤ÐÃÄ²ôÀ¤Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤â¶¥Áè¤Î·ã¤·¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡£½¢¿¦¤·¤Æ¤â½ÐÀ¤¶¥Áè¤¬Â³¤¡¢¾¡¤Á»Ä¤ê¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Åìµþ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¼óÅÔ·÷¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò·ú¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë¤âÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Þ¤À»à¤Ì¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¸ùºá
È¿¹³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸±¿Æ°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢´ûÂ¸¤Î½¬´·¤äÁÈ¿¥¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤òÈÝÄê¤·¡¢ÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀ¸¤Êý¤òÃµ¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀª¤ÎÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¼«¸Ê¼çÄ¥¤·Â³¤±¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦À¤Âå¤¬¡¢¤Ê¤¼¤ä¤Ã¤È¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«Í³¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬¤³¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ¤ä°ÕÍß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·»Ï¤á¤ëÇ¯Îð¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÆ±À¤Âå¤ÎÆþ±¡¤ä»à¡¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤Ê¤É¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÇ¯Âå¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÍÑ¿´¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À»à¤Ì¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö·ò¹¯¤ËÃí°Õ¤·¤Æµ¬Â§Àµ¤·¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊë¤é¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤¤¤Þ¤è¤ê¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³°½Ð¤ä°ÜÆ°¤ÎÀ©¸Â¤òÆüËÜ¿Í¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«
¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¼Â´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤«¼«Í³¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆß´¶¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£°ÜÆ°¤ä³°½Ð¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñÌ±¤¬±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ä°ÜÆ°¤Î¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡Åª¤Êµ¬À©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤ê³°¿©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤â´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤âµÙ¶È¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Æ¤â½Ð¤«¤±¤ëÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂçÉôÊ¬¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô´ü¤ËNHK¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÃæ¤Î¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³°½Ð¤ä°ÜÆ°¤ÎÀ©¸Â¤òÆüËÜ¿Í¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡Öµö¤µ¤ì¤ë¡×¤¬22¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ðµö¤µ¤ì¤ë¡×¤¬65¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÉôÊ¬¤Î¿Í¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤½¤ì¤ò»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤ÏÉÔ¼«Í³¤Ë´·¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ì±Â²
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¤â¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ÎÈóÃåÍÑ¼Ô¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÀþ¤Ç¤¹¡£90¡ó¤Î¿Í¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Í³¤òÁª¤Ö¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬È¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ç¤â¥Î¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÇÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë´é¤òÇØ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÈóÆñ¤Î»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ä¤ÎÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤¬°¤¤¡×¤È¤«¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÌäÂê¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢ÉÔ¼«Í³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ë´·¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ì±Â²¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÉÔ¼«Í³¤ò¼«Ê¬¤«¤é¼õ¤±ÍÆ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆüËÜ¿Í
¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤ò¼«Í³¤Ê¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£»×ÁÛ¤Î¼«Í³¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ó¤«¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï¼«Í³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê¹ñ¤Ï²¿¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¤Î¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÅê¹ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¡£
½çÈÖ¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Î¼þ°Ï¤Ë´Æ»ë¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¡¢¸òÎ®´Ø·¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤®¤Ë¼«Âð¤ËÆð¶Ø¾õÂÖ¤Ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤éÅê¹ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê¹ñ¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ¤Ç¤Ï»×ÁÛ¤ä¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¬À©¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤Ï¹ñ¤¬¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤ÐÃÊ³¬Åª¤ËÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¼«Í³¤ÎÀ©¸Â¤Ç¤¹¤«¤é¹ñ¤â¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅÔ»ÔÉô¤äÆÃÄê¥¨¥ê¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏË¡Åª¤Êµ¬À©¤òÈ¼¤¦¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï·ûË¡¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Í³¤ÎÀ©¸Â¤ËÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬²¿¤Î¸ú²Ì¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÉÔ¼«Í³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È½¾¤¦ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï³°½Ð¤ä°ÜÆ°¤Î¼«½ÍÍ×ÀÁ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ö¼Â¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÂçÉôÊ¬¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÉÔ¼«Í³¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤¿¤·¡¢½¾¤ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÈóÆñ¤ÎÌÜ¤µ¤¨¸þ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÇÊá¤Þ¤ë¤ÈÈ³¶â¤Î¤Û¤«¤Ë°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÀ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌÈÄä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ãÈ¿¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈ¯¤ÇÌÈÄä¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏË¡Î§¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È³¶â¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÌÈÄä¤È¤Ê¤ë¤È¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Î±³Ø¤·¤¿º¢¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Ç¤â¹â³Û¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤Ï²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤é°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤Þ¤ÇË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ¹¬
¼«Í³¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤ÏÂëÍÈ¤È¤¤¤¦¤«²æËý¶¯¤¤¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤¬»×¤¤Åö¤¿¤ë¤Î¤ÏÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÊâ¤ß¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤âÀïÁ°¤Þ¤ÇÁÌ(¤µ¤«¤Î¤Ü)¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï°ìÅÙ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¼«Í³¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Àï¸å¤Î¼«Í³¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¤ä¼«Í³¤òµá¤á¤Æ»ÙÇÛ¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼«¹ñ¤Î°µÀ¯¤ä·³¹ñ¼çµÁ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¼«Í³¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¼«Í³¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤ÆÀïÁè¤ËÉé¤±¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤¯Éé¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¡¤È¤¦¤¬Éé¤±¤è¤¦¤¬¡¢µ¾À·¤òÊ§¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Éé¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Í³¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ä´¿´î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Î¼«Í³¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¤Ç¤«¤Ä·ÐºÑÅª¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯À¸¤¤Æ·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄßõÎõ(¤·¤ì¤Ä)¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Çºâ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¹âÎð¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹âÎð¼Ô¤Î¼«Í³¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊ§¤Ã¤¿µ¾À·¤ÎÂå½þ
¤½¤¦¤¤¤¦¹âÎð¼Ô¤¬¤â¤·¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂà¤¤¤Æ¼«Í³¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊë¤é¤·¤Ï»ä¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹âÎð¼Ô¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔ¼«Í³¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«70Âå¤ò·Þ¤¨¡¢ÂÎÎÏ¤â¿ê¤¨¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤òÊú¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þ´Ö¤À¤±¤Ï¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊ§¤Ã¤¿µ¾À·¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÉÔ¼«Í³¤Ë´·¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢ÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¼å¤Ã¤Æ»à¤Ì¤À¤±¤À¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼«Í³¤Ë²¿¤Î´î¤Ó¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹¬ÎðÅÞÅÞ¼ó¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë