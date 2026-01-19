TWICE・ミナ、ふわふわ“白ウサギ”姿にファン歓喜「伝説だ…」「史上最強に愛おしい」【PHOTO】

TWICEのミナが、キュートな“白ウサギ”に変身した。

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ

公開された写真には、白ウサギのコスチュームをまとったミナの姿が収められている。ウサギの耳が付いた被りものや、ふわふわとした質感の衣装がミナの愛らしさを一層引き立てている。童話の世界から飛び出してきたようなビジュアルで、ファンの視線を奪った。

投稿を見たファンからは、「可愛すぎる」「伝説だ」「史上最強に愛おしい」「似合ってるよ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEの日本人メンバーからなるユニットMISAMOは、来る2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリース予定だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。