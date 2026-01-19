アン・ヨンミに健康不安の声続出　本人が明かした“意外すぎる理由”とは

タレントのアン・ヨンミが、最近ファンの間で浮上した「健康異常説」について、自ら釈明した。

結論は「老化」だという。

【写真】アン・ヨンミ、“Fワード”連発で処分

アン・ヨンミは1月19日に放送されたMBC FM4Uのラジオ番組『2時のデート アン・ヨンミです』（原題）で、話題となった自身の外見の変化について言及した。

彼女は「老化だ。年を重ねるにつれて顔の肉が落ちただけだ」と語り、「健康に問題があるわけでも、育児のストレスによるものでもまったくない。誤解しないでほしい」と線を引いた。

続けてアン・ヨンミは、「最近流行っているから“ドバイもちクッキー”を食べてみただけなのに、なぜみんなそんなに気の毒そうな目で見るのかわからない」と冗談交じりに語った。

（写真提供＝OSEN）アン・ヨンミ

さらに「ドバイもちクッキーがあまりにおいしくて、記念写真のように動画を投稿しただけだ」と述べ、「実はその日はノーメイクだっただけで、髪も洗ってシャワーも浴び、新しい服まで着た、かなりコンディションの良い日だった」と説明した。

これに先立ち、アン・ヨンミは自身のSNSに、ドバイもちクッキーを食べる短い動画を公開していた。動画内の淡々とした反応に加え、以前よりやつれて見える顔が注目を集め、ファンの間では「どこか体調が悪いのではないか」と心配する声が相次いだ。

（画像＝アン・ヨンミSNS）

これについてアン・ヨンミは、「そんなに大げさな話なのか」とし、「私は健康だ」と改めて強調し、ファンを安堵させた。

なお、アン・ヨンミは2020年に外資系企業に勤務する一般男性と結婚し、一児の母となった。夫は現在、アメリカで勤務している。

◇アン・ヨンミ プロフィール

1983年11月5日生まれ。2004年にKBS第19期公採コメディアンとしてデビュー。KBSの『GO! GO! 芸術の中』で人気となり、2009年にはKBS演芸大賞の女性コメディアン部門で優秀賞を受賞。2013年には過激な写真集を発表し、大きな話題に。2018年には女性コメディアン4人で結成されたダンスボーカルグループ「セレブファイブ」の一員も務めた。2020年2月に一般男性と結婚。2023年7月に息子を出産した。