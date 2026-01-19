

電子投票体験会 善通寺市

香川県で初めてとなる電子投票の導入を目指し、善通寺市で体験会が開かれています。

（記者リポート）

「電子投票はこちらのタブレットで行います。簡単に投票できるそうです。これで投票が完了しました。あっという間に投票を終えることができます」

善通寺市役所で開かれている電子投票の体験会では、市民がタブレット端末での投票を体験できます。

電子投票は2024年大阪府四條畷市の市長選挙などで全国で8年ぶりに導入され、善通寺市でも2025年から導入の検討をしてきました。

市はメリットとして開票作業の人員や時間が削減できることや、疑問票などが発生しないため投票する人の意見を確実に反映できることをあげています。

（体験者［70代］）

「やりやすかったです。（Q.従来の紙に書く方式に比べてどうですか？）こっちの方がやりやすい、簡単だしすぐ終わる」

（体験者［80代］）

「大変分かりやすいし簡単にできるから、本当に投票したっていう実感が少ないからこれは大丈夫かなという気もします」

体験会は21日まで開かれ、市は今後パブリックコメントで市民からの意見を募り、3月の市議会に条例改正案を提出する方針です。可決されれば香川県の自治体で初めてです。