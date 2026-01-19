西武の西川愛也外野手（２６）が１９日、埼玉県内のグラウンドで自主トレを公開。今季は最多安打のタイトルに照準を絞り、リードオフマンとして安打を量産する決意を示した。

プロ８年目の昨季は、シーズン中盤から１番に定着。自己最多の１２４試合に出場し、打率２割６分４厘、１０本塁打、３８打点、２５盗塁とリードオフマンとしてブレイク。球際の強さも光り、外野手のゴールデン・グラブ賞を受賞した。右肩の違和感で離脱もあったが、得点数はリーグトップの６４。１３４安打もトップの楽天・村林と１０本差だった。

「昨シーズンも、まだまだやり残したことはいっぱいあった。そこを今シーズンは上乗せできるようにやっていきたい。数字的なタイトルも取れなかったので、そこを取りたいなとは思っています。最多安打、取りたいですね。いや、もう取りたいっす。はい、取ります」

自主トレは後輩の野村大樹、谷口朝陽と行う。下半身をいじめ抜くハードトレを敢行。お互いに声をかけ、励まし合う。

「いや、もうすごくうれしいなと思いますね。本当、すごい変な記録（野手ワーストの６２打席連続ノーヒット）も持ってるにも関わらず、バッティングのことだったり、守備のことだったり、聞いてきてくれるっていうのは、なんかほんとうれしいなと思います」

リードオフマンに選手会副会長。重責は力に変える。逆襲のレオの先頭に、西川が立つ。（加藤 弘士）