¡¡ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î5Æü°Ê¹ß¤ËÆþ²Ù°ÆÆâ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÉü¹ïºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£ÀèÆü1·î16Æü¤ËÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¹¤°Í½Ìó¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÆÆþ²ÙÍ½ÄêÊ¬¤Î°ÆÆâ¤ò3·î5Æü°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´õË¾¼Ô¤Ï¡ÖÆþ²Ù°ÆÆâ¿½¹þ¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÄÌÃÎ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢½é²óÈÎÇä¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÍÑBOX¡×¤ÏÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤¡£
(C)Nintendo¡¦Creatures¡¦GAME FREAK¡¦TV Tokyo¡¦ShoPro¡¦JR Kikaku (C)Pokémon