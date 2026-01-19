本物と見間違えるような食品サンプルの展示会が天童市で開かれています。サンプル以外にも、展示会でしか見られないユーモラスな作品が出展されています。



この展示会には、食品サンプルのパイオニア「岩崎」が製造した作品、およそ130点が展示されています。1920年代に誕生したとされる食品サンプルは、百貨店の食堂の流行とともに発展し、現在は日本文化の一つとして外国人からも人気を集めています。





サンプルは通常、提供される料理を忠実に再現するよう作られますが、この展示会では調理や食事の瞬間を切り取ったものや、普段目にすることができない職人の創作作品なども出展されています。すき焼きの具材がセットになったバッグです。バッグ部分が刺しの入った見事な霜降りの牛肉になっています。「カリフラワーをヒツジに模したもの」です。カリフラワーでヒツジの群れを表現しています。また、「食材のはずの毛ガニが食事を楽しんでいるもの」です。このほかにも「パンでできた食べられる家」など、遊び心に富んだ作品が数多く並んでいます。訪れた人たちは気に入った作品を写真に収めたり、おみやげを購入したりして楽しんでいました。山形市からの入場者「りんごやぶどうとかすごいリアルで、焼き鳥の野菜も獅子唐がすごいリアルでおいしそうだった。上手」米沢市からの入場者「パンが好きなのでパンが特に良かった。いつも朝パンを食べるが、今にも食べても大丈夫な感じだった」東根市からの入場者「お肉の作品がダジャレが効いていてすごく楽しかった。肉のザブトンに人の座布団になっているのがすごい楽しい。来たかいがあった」この展示会は2月15日までイオンモール天童で開かれています。