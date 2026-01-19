女子プロレス団体「スターダム」が19日、公式サイトを更新。同団体所属選手の肖像を無許可で利用したカード商品が販売されているとして、注意喚起した。

スターダムは「現在、他社より過去の当社所属選手の肖像を利用したカード商品（以下「本件商品」といいます。）が、製造・販売されております」と報告。

「今般、当社が行った調査の結果、本件商品の広告文言及び本件商品に封入されているカードの一部に関し、以下の事実を確認しております」とし、「当社所属時の選手肖像が使用されていること」「当社の管理するベルト、ロゴ等の知的財産が利用されていること」「 当社において商品用に撮影された写真素材が利用されており、かつ、当該他社を著作権者とした誤った権利表記なされていること」などと伝えた。

同団体は「しかしながら、上記の知的財産及び過去の選手肖像等について権利を管理しております当社としては、本件商品の販売に際し、一切許諾や関与等を求められたり行ったりした事実はございません」と強調。「今後、当社の保有又は管理する知的財産権の保護に関しては、必要な対策を検討して参る所存です」と警告した。

スターダムはプロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが所属していることでも知られている。