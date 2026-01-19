DJ KOO「獅子舞を意識した」ド派手な衣装で登場、冬の横浜を彩る「横浜春節祭2026」開幕セレモニー開催
タレントのDJ KOO、インフルエンサーのはっしー（橋本陽）が「横浜春節祭2026」の開幕を告げるオープニングセレモニーに登場。今年で5回目を迎える同イベントは、地域と企業、行政が連携して横浜の冬を盛り上げる一大プロジェクトとなる。期間中は市内各所で様々な催しが行われ、冬の観光活性化が図られる。
【全身写真】「獅子舞を意識」ド派手衣装で目を引いたDJ KOO
■40年前、港が見える丘公園でデートした思い出の地
本年は特に、冬の観光閑散期を盛り上げる「横浜春節祭」（1月20日〜3月3日）と、1986年から続く「横浜中華街の春節」（2月17日〜3月3日）が初めて連動する「W春節」としての開催となり、注目が集まっている。
広報(KOO報)アンバサダーを務めるDJ KOO（TRF）は、この日「獅子舞を意識した」とド派手な衣装で登場。横浜での思い出を聞かれると、「中華街の春節祭も40周年ですが、まさにその40年前、奥さんと一緒に港が見える丘公園でデートした思い出があります。当時オフコースの『秋の気配』という歌が好きで、その歌詞に出てくる『港が見下ろせる小高い公園』のモデルになっていたんですよね」と甘い思い出を披露。さらに「今年で33年目になるTRF の結成された場所が、実は横浜のベイサイドクラブでした。そこで小室哲哉さんがレイブユニットを作ると言ったのが、最初のスタートだったんですよ」と話し、自身にとって横浜は大切な場所であることをアピールした。
また人気グルメインフルエンサーで、今回グルメ大使を務めるはっしー（橋本陽）は、横浜の思い出について「成人式の日、体育会柔道部の仲間たちと横浜中華街でお祝いをしたという懐かしい思い出があります。中華街の料理はお祝い事にピッタリなので、皆さんも盛り上がって美味しいものを食べてほしい。円卓を囲むっていいんですよね」と言うと、DJ KOOは「円卓があると、DJ回したくなるんですよ」と返して笑いを取った。
さらに春節祭にはどんな音楽が合うか？ と聞かれたDJ KOOは、「僕はDJを始めて今年45周年ですが、やっぱり『EZ DO DANCE』ですね。みんなで一つになれるし、春節祭を盛り上げるのにいいかなと。あと夜がすごく綺麗なので『寒い夜だから…』とか。1990年代の曲ですけど、今の若い方たちにも新鮮に聴いていただければうれしいです」と語った。
■はっしーおすすめの横浜探索「まず中華街で中華を食べて、馬車道でイタリアン。さらに関内の焼き鳥」
今年初めて春節祭へ行く人たちに、楽しんでほしいポイントを聞かれると、KOOは「夜が素敵なんですよ。やっぱり中華街のいろんなネオンや看板、ランタンもめちゃくちゃ綺麗です。映えポイントもいっぱいあるので、一人でも家族でも、めちゃめちゃ楽しめますよ」と、はっしーは「街歩きが楽しいので、ぜひ元町から野毛辺りまで歩いてほしいです。上品な元町商店街、グルメが充実している中華街に、夜の歓楽街の関内、レトロなガス灯の馬車道、さらに飲み屋街の野毛まで歩いてみると本当に楽しいです。僕は健康のために朝ウォーキングしてますけど、歩くのが楽しすぎて、痩せちゃわないか心配だな」とおどけた。さらにおすすめのグルメを聞かれると、「まず中華街で中華を食べて、馬車道でイタリアン。僕は全国食べ歩きしてるんですけど、馬車道のイタリアンは相当レベルが高いです。さらに関内の焼き鳥ですね。僕は去年『100日焼き鳥生活』で、100日間で250軒行きましたが、その中でも関内の焼き鳥は全国的にもレベルが高かったです」と。そのはっしーの話を聞いていたKOOは「すごく説得力があるけど、一体どんな生活してるんですか？」とツッコんだ。
最後に、春節祭を楽しみにしている人たちへのメッセージとして、KOOは「この横浜の春節祭は”街ごとフェス”ですから、とにかくポジティブで元気なパワーがたくさん詰まっています。ぜひお越しください」と、はっしーは「ぜひお腹を空かして来てほしいです。街同士がちゃんと手を取り合って一つのイベントを行うのは全国的に見ても珍しいんですよね。チーム横浜として同じ方向を向いて頑張るというのは、世界平和の象徴の一つかなと思っております。ぜひ街歩きと共に街のグルメを楽しんで、お腹満たしてほしいなと思っております」とコメントした。
この日のセレモニーに続き、1月20日から始まる春節祭では、ランタン装飾やグルメ企画、伝統芸能のパフォーマンスなど、家族連れや観光客も楽しめる企画が多数予定されている。3月3日までの43日間、横浜の冬が“華やかな光”で彩られる。
