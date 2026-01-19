「LC スペシャルエディション」豪州モデルとは！

レクサスは2025年11月4日、オーストラリア最大級の競馬祭典「メルボルンカップ」の開催に合わせ、フラッグシップクーペの特別仕様車「LC500 スペシャルエディション」を披露しました。

LCの原点は、2012年のデトロイトモーターショーで世界を魅了したコンセプトカー「LF-LC」にあります。

2017年の市販化以来、LCはレクサスが「よりエモーショナルなブランド」へと進化するための象徴として、従来の常識を覆す開発プロセスを経て誕生しました。

ラインナップは、5リッターV8エンジンを積む「LC500」と、3.5リッターV6ハイブリッドの「LC500h」を擁し、FR駆動による走りと造形美の両面でブランドの頂点に君臨し続けています。

オーストラリアで発表された特別仕様車のLC500 スペシャルエディションは、2025年夏に日本で発売された「LC500 “PINNACLE”」の仕様を受け継いだモデル。外観は、専用のフロントカナードや固定式リアウイングに加え、ブラックスパッタリングが施された21インチ鍛造ホイールが精悍な印象を放ちます。

ボディカラーには深みのあるダークシルバーを採用し、光を鈍く反射させる特殊なマット塗装が、クーペ特有の美しいラインを一層際立たせました。

室内空間も特別で、ブラックとホワイトのコントラストが映える専用インテリアやスカッフプレートが、スポーティな緊張感とラグジュアリーな気品を演出しています。

価格については現時点で公表されていませんが、2026年後半には同様の特別装備を纏った「LC500コンバーチブル スペシャルエディション」が、10台未満という極めて希少な限定台数で導入される予定です。

この特別仕様車に対し、ネット上ではその圧倒的なビジュアルに魅了されたファンから熱い視線が注がれています。

特に注目を集めているのが、新採用されたボディカラーです。「深みのあるダークシルバーがとにかく美しい」と、その質感に期待を寄せる声が多く、マットな塗装がもたらす「際立った存在感」を称賛するコメントが目立ちます。

また、LC本来の「優雅なクーペスタイル」を大切にしながらも、専用のエアロパーツなどが加わったことで「スポーティさが一段と引き上げられている」といった評価も上がっています。ラグジュアリーさと走りの力強さを高次元で融合させた仕上がりに、多くの人が興味を示しているようです。