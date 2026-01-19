気象庁によりますと、北～西日本の日本海側を中心に21日（水）は大雪による交通障害に注意・警戒が必要だということです。

また、全国的に21日（水）は強風、風雪、高波に注意が必要だということです。

雪と雨のシミレーションでは、24日（土）にかけて、大雪が予想される地域があります。

3時間ごとの「雪と雨のシミュレーション」

1９日（月）

気象庁によりますと、日本海の低気圧はあす（20日）朝までに急速に発達しながら北海道東方の海上へ進み、前線が本州を通過する見込みです。

２０日（火）

気象庁によりますと、20日は前線と低気圧が通過し、日本の東の高気圧が日本のはるか東へ移動するため、日本付近は冬型の気圧配置へと移行します。



日本海北部の低気圧や冬型の気圧配置の影響で降雪が強まり、非常に強い風が吹き、大しけとなるところがあるということです。



全国的に20日にかけて、強風、風雪、高波に注意し、北～東日本日本海側では暴風雪、高波に警戒・注意。日本海北部の低気圧や上空の強い寒気の影響で、大気の状態が不安定となり、北海道地方では20日にかけて、落雷や突風に注意が必要だということです。

２１日（水）

気象庁によりますと、21日は強い冬型の気圧配置となり、北日本には-15℃前後、東～西日本には-12℃前後 の平年より5～10℃前後低い下層寒気が流入、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)が発生するということです。



強い冬型の気圧配置やJPCZの影響で北～西日本日本海側を中心に降雪が強まり、強い風が吹き、しける所があるほか、平地や太平洋側でも大雪となる所があるということです。



北～西日本日本海側 を中心に21日は、降雪による交通障害に注意・警戒し、着雪、なだれに注意。全国的に21日は、強風、 風雪、高波に注意。JPCZや上空の強い寒気の影響で大気の状態が不安定となる可能性があるということです。

２２日（木）

気象庁の雪と雨のシミュレーションをみると、22日は、東北や北陸、近畿、山陰の一部などで大雪となるところもある見込みです。

２３日（金）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、23日は、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪が降る予報となっています。

２４日（土）

24日は北陸、近畿地方の日本海側で大雪の予報となっています。また、四国地方や九州地方でも雪雲の予報となっています。



予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報

