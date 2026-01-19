Ìä¤ï¤ì¤ë¿ÍÅªÊä½þ¤Îºß¤êÊý¡¡ºßÀÒÇ¯¿ô¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¡¢FAÀë¸À»ÄÎ±¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¼«Í³¤Ë¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÅìÉÍ¤Ï¡¢»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¶½Ì£¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¿äÄê1²¯5ÀéËü±ß¤È°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤Ç¯Êð¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤¬¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎFAÁª¼ê¤Ï2008Ç¯¤«¤é3ÃÊ³¬¤Î¥é¥ó¥¯À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£ºßÀÒµåÃÄ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼êÇ¯Êð¾å°Ì¤«¤éA¡¢B¡¢C¤Ë¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¡£°ÜÀÒ¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥é¥ó¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°µåÃÄ¤Ø¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢A¡¢B¥é¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¶âÁ¬¥×¥é¥¹¿ÍÅª¤Þ¤¿¤Ï¶âÁ¬¤Î¤ß¤ÎÊä½þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÉÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏB¥é¥ó¥¯¤Ç¿ÍÅªÊä½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅìÉÍ¼«¿È¤â¡ÖËÍ¤Î¥é¥ó¥¯¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´Éô¡¢Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô»È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÇ¯¤ò±Û¤·¤Æ¤â°ÜÀÒÀè¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤â¶á¤Å¤¯1·îÈ¾¤Ð¤Ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¼«Í³¤Ê¤Ï¤º¤ÎFA°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬¿ÍÅªÊä½þ¥ê¥¹¥¯¤Çµñ¤Þ¤ì¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½¾õ¤Î¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¹âÇ¯ÊðÁª¼ê¤Ï°ÜÀÒ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£º£¸å¤â¿ÍÅªÊä½þ¤¬É¬Í×¤Ê¤éºßÀÒÇ¯¿ô¤Ç¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤À¤í¤¦¡£Îã¤¨¤Ð10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐC¥é¥ó¥¯¤Ê¤ÉÄ¹¤¯½êÂ°¤·¤¿Áª¼ê¤Û¤ÉÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë·Á¤À¡£¤Þ¤¿Êä½þ¤ò¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢08Ç¯¤È¤Ï°ÜÀÒ¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À©ÅÙÀß·×¤¬É¬Í×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë