¡Ö¥Ï¥à¤ÏÂ¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢£Î£ÏÎ¥Ã¦¤Øà¼åÅÀá¤òÅ°Äì¶¯²½¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬19Æü¡¢ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºûÀîµÈ¹¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î°ÂÅÄ¾°·û¡¢DeNA¤Î³á¸¶¹·´õ¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¢¤Èµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á2Ç¯¤Ï¤±¤¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢2024Ç¯¤Ï52»î¹ç¡¢25Ç¯¤Ï¤ï¤º¤«20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Çºòµ¨¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¹â¤¤ÂÇ·âµ»½Ñ¤Î·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÌøÅÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡£½Ð¤ì¤ÐÂÇ¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤±¤¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢à¼åÅÀá¤Î¹îÉþ¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£19Ç¯¤Ïº¸¡¢24Ç¯¤Ï±¦¤È¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡ÊÂÀ¤â¤âÎ¢¡Ë¤ÎÂç¤±¤¬¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö½ÅÅÀÅª¤Ë¥Ï¥à¡Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂ¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¡¹¡¢¤·¤ç¤Ü¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÃßÀÑ¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÄË¤á¤ä¤¹¤¤²Õ½ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤«Êä¤¨¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡7Ç¯·ÀÌó¤âºÇ½ªÇ¯¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿26¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â¤±¤¬¤Ç¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ë¤ä¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤±¤¬¤ò¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤ËÄ©¤à¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë