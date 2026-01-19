桃井かおり、さんまと手作りご飯を紹介 “プチハプニングあり”夫婦のリアルな食卓に反響「こんな晩ごはん憧れる」「素敵」
俳優の桃井かおりが19日、自身のインスタグラムを更新。日本での秋刀魚豊漁のニュースに触発されて作った“夫婦のリアルな食卓”に、反響が寄せられている。
【写真】「器や盛り付けが素敵」和の雰囲気ただよう器にも注目、桃井かおりが公開した手作りご飯
桃井は「日本は確か秋刀魚が豊漁だと聞いたが？」と切り出し、「絶対今夜食べたい！買って来て！と、旦那が買ってきたのはコンビニパック」と、夫に頼んだものの、買ってきたのはまさかのコンビニパックだったと明かした。
麦ごはんと茶碗蒸しだけを用意して夫の帰りを待っていたという桃井は、そこから急きょ納豆や焼売、角煮を用意したとつづり、品数豊富な“和食”を披露。2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、長年海外生活を送るなかで、日本の旬の魚を自宅で楽しむ様子が伝わってくる。
コメント欄には「コンビニでもここまで整えるのがさすが」「器や盛り付けが素敵」「こんな晩ごはん憧れる」といった声が寄せられ、秋刀魚よりも“家ごはんコーディネート”に注目するファンが多かった。
桃井は7日に、春の七草を使った手作り七草粥の写真も公開しており、彩り豊かなトッピングと器使いが「海苔の佃煮の器がかわいい」「トッピングの数々で素敵な朝」と反響が寄せられた。今回の秋刀魚投稿でも、多彩な小鉢や茶碗蒸しを組み合わせた“家ごはん”が健在で、日々の暮らしを大切にする桃井の食卓シリーズとして注目されている。
