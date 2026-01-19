真空ジェシカ『M-1』1点差での敗退の裏話 “ネタ時間4分”の難しさ…「負けがそこで決まってた」
お笑いコンビ・真空ジェシカ（川北茂澄、ガク）が、18日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59 ※関西ローカル）に出演し、昨年12月の『M-1グランプリ2025』決勝戦を振り返った。
【独占インタビュー動画】 くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』
今回は「M-1戦士集結！ポロリ流に徹底解剖SP」と題して、真空ジェシカ、豪快キャプテン、カナメストーンのM-1ファイナリスト3組が集結した。真空ジェシカは、5年連続の決勝進出だった。
トークは、M-1の“ネタ時間4分”の難しさの話題に。真空ジェシカはドンデコルテと1点差で最終決戦進出を逃しており、東野幸治から「途中やりながらどんな感じやったの？」と聞かれると、川北は「ツカミでけっこう余計なこといっぱいして、ガクもなんかアツいこと言って。で、ネタに入ったら、足元にネタ時間のタイマーがあるんですけど、そこがもう30秒になっていて」と説明。
「俺ら元々ネタの時間が大体4分20秒くらいだったんで、もう負けがそこで決まってたんですよ。全然アツくなかったんですよ、すごいサムかったんです（笑）」とも言及。東野から「お前頑張ったな！ホンマに頑張ったよ（笑）」と愛の抱擁を受けていた。
同番組は、カンテレドーガ、TVerで見逃し配信を実施。
