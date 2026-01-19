魔裟斗＆矢沢心、夫婦でのトレーニング姿公開 引き締まったボディ披露にファン驚き「無駄な脂肪がない」「年々素敵になってますね」「2人とも凄すぎて」
元K-1王者の魔裟斗（46）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の矢沢心（44）とのトレーニング風景を披露した。
【写真】「無駄な脂肪がない」ファンも驚きの引き締まったウエストを披露した矢沢心
魔裟斗は「趣味は筋トレとバイクです 2枚の写真は弟子です #魔裟斗」（原文ママ）とつづり、トレーニングジムで1枚目はタンクトップ姿の自身の写真、2枚目は妻・矢沢の引き締まった上半身が際立つショットをアップ。
また矢沢もインスタを更新し、同じ写真を添えて「継続は力なり 2026もやるっきゃない 現状維持を目指してそこより良くなればラッキー 怪我をしない 病気をしない 健康な一年にする〜」と意気込みをつづった。
この投稿に双方のファンからは「お二人とも更に絞った感じしますね 無駄な脂肪がない」「細い スタイル抜群」「夫婦で同じ趣味なんてサイコーですね」「弟子の方、年々素敵になってますね 憧れます」「2人とも凄すぎて。ずっと変わらない」「凄い事になってますね 積み重ねた努力の賜物ですね」「ブラボー」などの反響が寄せられている。
