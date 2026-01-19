¤¿¤²Ð¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ë»ô¤¤Ç¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¹©É×¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÅÔ
¥¡¼¥¦¡ÊCNN¡Ë¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢½¢¿²»þ¤ËÊÝ²¹²¼Ãå¤òÃå¹þ¤ß¡¢¾åÃå2Ãå¤È¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£±©ÌÓÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢ÌÓÉÛ2Ëç¤ò½Å¤Í¤ÆÂÎ¤òÊ¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï»ô¤¤Ç¤Î¡Ö¥×¥·¥ç¥¯¡×¤À¡£
¡Ö¥×¥·¥ç¥¯¤ÏÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤ÏCNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬8Æü¤Ë»Ô¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÈË¼¤¬¤Û¤Ü»ß¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥¡¼¥¦¤Ç¤Ï¿ô½½ËüÀ¤ÂÓ¤Î²ÈÄí¤ä»ö¶È½ê¡¢³Ø¹»¤¬ÄäÅÅ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
µ¤²¹¤¬Îí²¼19ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Åö¶É¤Ï¡Ö²áµî20Ç¯¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤Åß¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¿Åß¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤âÅÙ½Å¤Ê¤ëÄäÅÅÀ¸³è¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢ÄäÅÅÂÐ±þ¤Îµ¡´ï¤â¤½¤í¤¨¤ë¡£¼«Âð¤Ë¤ÏUSBµëÅÅ¤Î¿Í¹©¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑ¤ÎÅÅ¾þ¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¥é¥ó¥¿¥ó¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤¿¤À¡¢µ¤²¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¿ôÆü¡¢¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Îµ¤²¹¤Ï10ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤¬·ò¹¯¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¹¤ë¼¼²¹¤ò8ÅÙ²¼²ó¤ë¡£
¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤¤¡£ÃÈË¼¤ò¼º¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£ÃÈË¼¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÄäÅÅÃæ¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥³Ç³ÎÁ¤ÇÆ°¤¯¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÆü¤ÏÃÈË¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â´¨¤¤¤¿¤áÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¡ËÈó¾ï»öÂÖ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¾ï»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤ÈµÏ¿Åª¤Ê´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¥¡¼¥¦¤Î¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÆ±»Ô¤Ç¤Ï300Åï¤Î½¸¹ç½»Âð¤¬¤Ê¤ªÃÈË¼¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¹¶·âÄ¾¸å¤ËÃÈË¼¶¡µë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿Ìó6000Åï¤«¤é¤Ï²þÁ±¤·¤¿¡£
¥¡¼¥¦¤¬ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤â¶ÛµÞÄäÅÅ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï14Æü¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÇÃæÉô¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥Ó¡¼¥ê¥Õ¤Ç¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôËü¿Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¶µ¼¼¤ò°ÂÁ´¤Ê²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÃÈ¤á¤é¤ì¤º¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬µÙ¹»¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±¤¬ÃÈ¤ò¼è¤Ã¤¿¤êÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¾¦Å¹¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¡¼¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¬ÃÈ¤ò¼è¤ê¡¢µ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤·¡¢ºî¶È¤Ç¤¤ë¡ÖÉÔ¶þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµòÅÀ¤¬¿ôÉ´¥«½ê±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µòÅÀ¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
15Æü¤Ë¥¡¼¥¦¤Î»Ù±çµòÅÀ¤òË¬¤ì¤¿¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ñ¥é¥ó¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢CNN¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤ÏÅÅµ¤¤â¿åÆ»¤â¤Ê¤¯¡¢Ä´Íý¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ë¤¤¿¡×¤È¥Ñ¥é¥ó¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¡£¡ÖÁ°²ó¤Î¹¶·â°Ê¹ß¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÈ÷¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤äÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢1Æü¤ËÅÅµ¤¤¬2»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡×
SNS¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÄ¹¤¯ÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤ë½»Ì±¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù±ç¤ò¿½¤·½Ð¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄäÅÅÃæ¡¢½»ÂðÃÄÃÏ¤ÎÃæÄí¤Ç¶áÎÙ½»Ì±¤¬¤¿¤²Ð¤ò°Ï¤ß¡¢°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ä¸òÎ®¤ò¤¹¤ë¸÷·Ê¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£Æù¤ò¾Æ¤¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤ß¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍÙ¤ë¿Í¡¹¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌ±´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿¤¹¤ë¾Úµò¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¡ÊSBU¡Ë¤Ï15Æü¡¢ºòÇ¯10·î¤ÎÃÈË¼¥·¡¼¥º¥ó³«»Ï°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤äÇ®¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¶õÇú¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â256²ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
SBU¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¡¹¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Ï16Æü¡¢ÀïÁèÃæ¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¯ÅÅ½ê¤Ï¹ñÆâ¤Ë°ì¤Ä¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹ñºÝµ¡´Ø¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ù±ç¹ñ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤òÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤Æ¤â²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×
Åà¤¨¤ë¤Û¤É´¨¤¤¼«Âð¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤Ï´¨¤µ¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ËÍê¤ê¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤ÈÅò¤¿¤ó¤Ý2¸Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´¨¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÃíÊ¸¤·¤¿¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁÇ¾Æ¤¤Î¿¢ÌÚÈ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥È¤Ç¤Ç¤¤¿ÁõÃÖ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£¡Ö¼ê¤Î¤¿¤á¤ÎÃÈÏ§¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£Éô²°¤ÏÃÈ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤½¤Ð¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾¯¤·ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¡×
»ô¤¤Ç¤Î¥×¥·¥ç¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥¹¡¼¥×¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¹¤«¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤Ï·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡×¤È¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤ÏË¤·â¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÏÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£²æ¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤¿¥×¥·¥ç¥¯¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¡¢ÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÈË¼¤â¤Ê¤¯¡¢Ë¤·â¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤Î¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤â´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½¼ÅÅºÑ¤ß¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¤í¤¦¤½¤¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¿©ÉÊ¡¢ÅÅÃÓ¤äUSB¤ÇÆ°¤¯¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¥¹¥¯¥ê¥Ç¥£¥Ê¤µ¤ó¡Ë