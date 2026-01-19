第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）のハンデが、１月１９日、発表された。

トップハンデは２４年紫苑Ｓ覇者のクリスマスパレード（牝５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父キタサンブラック）で５６キロ。重賞２着６回のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）とエリザベス女王杯５着のココナッツブラウン（牝６歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）が５５・５キロで続く。

エフフォーリアの全妹ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）、３連勝中のレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）はともに５４キロに決まった。

決定したハンデは以下の通り（単位はキログラム）。

アンリーロード ５２・０

インヴォーグ ５１・０

ウインエーデル ５２・０

エリカヴィータ ５２・０

クリスマスパレード ５６・０

クリノメイ ５４・０

ココナッツブラウン ５５・５

ジョスラン ５４・０

タクシンイメル ５２・０

テレサ ５４・０

ハニーコム ５１・０

パルクリチュード ５１・０

パレハ ５４・０

フィールシンパシー ５３・０

フレミングフープ ５４・０

ブラウンラチェット ５４・０

ボンドガール ５５・５

レディーヴァリュー ５４・０

以下は除外対象。

アレナリア５１・０、アウフヘーベン５２・０キロ、フェミナフォルテ４９・０キロ、ミッキーツインクル５２・０キロ、メイショウポペット４９・０キロ