２００３年に解散した伝説的ロックバンド「ＴＨＥＥ ＭＩＣＨＥＬＬＥ ＧＵＮ ＥＬＥＰＨＡＮＴ」の元リーダーで、現在は「Ｔｈｅ Ｂｉｒｔｈｄａｙ」に所属するドラマー・クハラカズユキが１９日、自身のインスタグラムを更新。鼠径ヘルニアのため、ライブ活動を当面休止することを発表した。

クハラはインスタグラムで「クハラカズユキ 治療によるライブ活動休止のお知らせ」と題した文書を投稿。「このたびクハラカズユキが鼠径ヘルニアと診断され、治療に専念すべくＬＩＶＥ活動を休止させていただくことをお知らせいたします」と報告した。

２２日に予定していた「穴井仁吉６７ｔｈ Ｂｉｒｔｈｄａｙ前前前夜祭」以降、１、２月に出演が予定されていたステージは延期または中止に。３月以降の公演については、「快復の状況を見守りつつ後日アナウンスさせていただきます」とした。

クハラは明治学院大在学中の１９９０年、チバユウスケさん（２３年１１月死去）らが結成していた「ＴＨＥＥ ＭＩＣＨＥＬＬＥ ＧＵＮ ＥＬＥＰＨＡＮＴ」に参加。９６年２月にシングル「世界の終わり」でメジャーデビューした。シングル１６枚、オリジナルアルバム８枚を発表し、２００３年に解散。０５年にチバさんらと「Ｔｈｅ Ｂｉｒｔｈｄａｙ」を結成していた。