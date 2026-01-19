歌手の近藤真彦さんが自身のインスタグラムを更新。

1月18日の午前中に行われた2026年の初釣りでクロマグロを釣り上げたことを報告しました。



【写真を見る】【 近藤真彦 】 大物「クロマグロ」釣り上げ笑顔 「松方さんにも見せたかった」と感激 2026年初釣り1投目で「まさか」





近藤さんは「どうだ〜！初釣り1投目ななんとクロマグロ〜！どこかの社長安くしますよ〜（笑）松方さんにも見せたかった〜！」とコメント。「今年も1年頑張りまーす！」と意気込みも記しています。







投稿された写真には、船上で大きなクロマグロを両手で持ち上げて満足げな表情を浮かべる近藤さんの姿が映っています。マグロは銀黒の艶やかな体をしており、船のデッキに横たわっています。





なお、投稿には「#近藤真彦」「#クロマグロ釣り」「#クロマグロ」「#採捕報告済み」というハッシュタグが添えられ、近藤さんは採捕報告も済ませていることを明記しています。





この投稿に、「初釣りから大物(マグロ)が釣れるなんて縁起が良いですね〜」「すご〜い 何ｋｇかが気になる〜」「二代目松方襲名しましょ」「松方さん梅宮さんもお空から見てるね」「新年１投目でコレはマジに凄すぎるでしょ」「いい年になるの間違いないよ」などの声が寄せられています。



