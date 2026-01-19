鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」が１８日にスタートした。

「ハヤセ洋菓子店」を営むパティシエ早瀬陸（松山ケンイチ）は、行方不明となっていた会計コンサルタントの妻早瀬夏海（山口紗弥加）殺害の濡れ衣を着せられそうになり逃亡。早瀬陸に陰謀を伝えた後に落命した刑事儀堂歩（鈴木亮平）の姿にリブートして、真犯人を追うことに。

早瀬陸が儀堂歩の姿となり、協力者の公認会計士幸後一香（戸田恵梨香）と「ハヤセ洋菓子店」の様子を確認に行った場面。一香が買ってきた「ハヤセ洋菓子店」のシュークリームを陸に渡し「ただ儀堂は甘い物が苦手だったから、人前では食べないで」と言った。

しかし、第１話の序盤、「ハヤセ洋菓子店」に捜査にやってきた儀堂は、シュークリームを買ってかぶりついていた。

さらに冒頭の半年前場面では、ニワトリ小屋から一香に救出された儀堂が、「決めた。リブートだ」と、一香に協力を強要していた。

少なくとも甘い物が好きで、落命した儀堂は、儀堂以外の人物がリブートした偽物だったとの見方が浮上。本物の儀堂は、どこかで生存しているとの説も浮上している。