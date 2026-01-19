松竹は19日、「歌舞伎美人」公式サイトを更新。東京都台東区の飲食店のドアを壊したとして、建造物損壊の疑いで現行犯逮捕された歌舞俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者（30）の20日以降の「新春浅草歌舞伎」（東京・浅草公会堂）休演を発表した。

「浅草公会堂『新春浅草歌舞伎』、第1部、第2部、中村鶴松休演のお詫びと配役変更のお知らせ」と題してサイトを更新。「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」とした上で、「浅草公会堂『新春浅草歌舞伎』第1部『梶原平三誉石切』の奴菊平、『相生獅子』の姫、第2部『傾城反魂香』女房おとくに出演しております中村鶴松は休演し、下記の通り配役変更にて上演いたします」と発表した。

第1部「梶原平三誉石切」の奴菊平役を中村橋吾、「相生獅子」の姫役を市川男寅、第2部「傾城反魂香」の女房おとくを中村莟玉が演じるという。また、「21日（水）、25日（日）第1部のお年玉＜年始ご挨拶＞は、中村橋之助が勤めます」と伝えた。

「なにとぞご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

逮捕容疑は18日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。鶴松容疑者は当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と否認している。所属事務所は本紙取材に「事実確認を進めています」としている。