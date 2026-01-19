開設７５周年記念競輪「いわき金杯争奪戦・Ｇ３」が２２日から２５日まで、福島県の平競輪場で開催される。このＰＲのため、いわき市産業振興部公営競技事務所の木村丈二所長ら関係者が１９日、同競輪場応援サポーターの山口みのりさんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

今年は福島県などに甚大な被害を及ぼした東日本大震災から１５年、またいわき市市制施行６０周年で、暮れには同競輪場で初めてＫＥＩＲＩＮグランプリも行われる。「そんな節目の年の周年記念ですので盛り上げたい」と木村所長は意気込む。

Ｓ班から脇本雄太（福井）、南修二（大阪）、嘉永泰斗（熊本）の３人が参戦を予定する中、山口さんは応援サポーターらしく福島支部勢に期待を寄せる。「前回大会（２４年）からの連覇が懸かる新田祐大選手は、グランプリに向けてここで勢いをつけたいはず。山崎芳仁選手と山崎歩夢選手の“親子連係”も見たいですね」とうなずいた。

売り上げ目標は７０億円に設定。グランプリに向けて準備を進めていたという『いわき平競輪エールビジョン』を今節、初めてお披露目する。これは、選手が敢闘門から出てくる際に見える位置に設置する電子横断幕。ファンの期待と夢のもと、選手も意気に感じて躍動してくれるに違いない。

ほかにも、最終日（２５日）には人気オートレーサーの森且行が来場しトークショーを行うなどイベントは多彩。通称“空中バンク”でのシリーズから目が離せない。