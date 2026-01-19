【イオンのチラシ】じゃがいも、にんじん、なすが51円でお買い得！20日は「お客さま感謝デー」で5％オフに

総合スーパーのイオンは、毎週チラシを公開しています。

2026年1月19日・20日が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

9時〜12時の「朝市」も注目

19日・20日は、国内産の野菜がお買い得。じゃがいも、にんじん、なすは各51円、ピーマンは41円です。

20日の「朝市」（9時〜12時）は、トマト、えび、若どりささみがお買い得品となっています。

・国内産トマト→3個で302円（1個では102円）

・エクアドル産有頭バナメイえび（養殖・解凍）→1尾62円

・国産若どりささみ（解凍品）→100gあたり95円

なお、チラシは店舗ごとに掲載されています。店舗によって売り出し商品が異なります。この記事は「イオンスタイル品川シーサイド」のチラシを参考にしています。

20日は5％オフのチャンス！

毎月20日・30日はイオンの「お客さま感謝デー」です。食料品・衣料品・暮らしの品が、レジで5％オフになります。

各種イオンマークのカード利用・読み取り、AEON Payのスマホ決済、イオン銀行キャッシュカードの読み取り、電子マネーWAONの支払い、またはイオンオーナーズカードの読み取りが対象です。なお、書籍・雑誌やゲーム機本体など、割引対象外の商品もあります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）