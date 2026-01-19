【GUセール】フルジップパーカは1000円オフ！今お得に買える冬物アイテム3選《22日まで》
GU（ジーユー）は、2026年1月16日から22日までの期間限定で、一部のアイテムをお得な特別価格で販売しています。
対象アイテムの中から、注目商品を紹介します。
「会社によく着て行きます」
ウォームリブタートルネックT（1290円→990円）
リブ素材で、すっきりとしたシルエットが特徴のタートルネックTです。
SNSでは「薄くて暖かくて良き」「キャミワンピのインナーに使いたい」といった声が寄せられています。
ドルマンスリーブシャツ（2490円→1990円）
リラックスシルエットとやわらかな風合いが特徴のシャツです。90％以上カットするUVカット機能が付いています。
SNSでは"シワにならない"と好評で、「会社によく着て行きます」との声も。素材はポリエステル100％（リサイクルポリエステル繊維を59％使用）です。
ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ（3990円→2990円）
秋冬の定番アイテムです。熱を外に逃がしにくい保温機能付きの裏起毛素材を使用しています。
公式サイトの購入者レビューでは、「しっかりした素材感で安っぽくない」「しっかりした生地で価格もお手頃でよかった！」と、生地感が好評です。
なお、店頭にて特別価格で購入するには、アプリ内の会員証画面をレジにて提示する必要があります。
※画像はGU公式サイトならびにXアカウントより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）