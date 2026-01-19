大泉洋、小椋佳の自由過ぎる発言に大爆笑！歯に衣着せぬ“小椋節”が、NHK『SONGS』で炸裂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターの小椋 佳が、13年ぶりに『SONGS』に登場。自由すぎる小椋節が炸裂し、大泉洋も大爆笑となる。

■希代のシンガーソングライターの55年にわたる音楽人生に肉迫

1971年のデビュー以降、制作した楽曲は2,000曲以上。自身のヒットに加え、300組以上のアーティストに楽曲提供し、「シクラメンのかほり」「俺たちの旅」「夢芝居」「愛燦燦」など、昭和を彩る大ヒット曲を多数生み出してきた小椋 佳。

音楽活動と銀行勤めを並行し、長らく顔出しNGだった小椋の人生初のコンサートへの密着、コンサート活動に自らピリオドを打とうと70歳のときに開催した『生前葬コンサート』など、NHKに残る秘蔵映像とともに、音楽生活55年を振り返る。

名曲誕生秘話などの秘蔵エピソードに加えて、歯に衣着せぬ小椋節が炸裂。責任者・大泉 洋も思わず爆笑してしまう。

スタジオパフォーマンスでは、美空ひばりに書き下ろした「愛燦燦」の他、自身の代表曲「さらば青春」、名曲「歓送の歌」を届ける。82歳のシンガーソングライター・小椋 佳の、たゆまぬ歌への想いに迫る45分。

■番組情報

NHK総合『SONGS 小椋佳』

01/22（木）22:00～22:45

再放送：01/26（月）24:35～25:20

出演：小椋佳・大泉洋

楽曲：「愛燦燦」「さらば青春」「歓送の歌」

