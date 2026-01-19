DREAMS COME TRUE新曲「BEACON」MV公開！新アーティスト写真も到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DREAMS COME TRUEが、9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）を3月18日にリリース。アルバムの発売を控え、「BEACON」MV公開など、あらたなニュースが続々と到着した。

メイン写真：(C)DCT entertainment, Inc. PHOTO BY Mikio HASUI

■新曲「BEACON」MV公開

『THE BLACK ◯ ALBUM』は、オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」という想いが込められた“CDファーストチャレンジ！”作品。

このたび、本作に収録される楽曲「BEACON」のMVが公開された。

今作品を手掛けたのは、DREAMS COME TRUE と初めてタッグを組む、音楽とイラストレーション、動画表現を融合させ、現代のクリエイティブシーンで注目を集めるマルチクリエイター、ヤスタツ。

独自の世界観を持つキャラクターデザインと楽曲のメッセージ性を引き立てるスタイリッシュな映像表現が多くの支持を集めており、今作の仕上がりにも注目が集まっている。

そんな本作について、吉田美和は「この曲の世界をとてもよく表してくれていて感激しました」とコメント。ヤスタツは「もし人と人が、こんな気持ちで支え合えたなら、日々はもっと穏やかになるだろうと思います。そのイメージをイラストに落とし込みました」と語っている。

■ファッションブランド「UJOH」との初コラボレーションが決定

世界的に注目を集めるファッションブランド「UJOH」とDREAMS COME TRUEの初コラボレーションが決定。最新アーティスト写真が公開された。

全国アリーナツアー『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM』のステージ衣装もUJOHが担当。さらに3月のUJOHパリ・ファッションウィークにて、特別コラボレーションも決定した。

■UJOH コメント

■NHK『首都圏ネットワーク』に中村正人の生出演が決定

アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』収録曲「東京 magic hour」が、NHK『首都圏ネットワーク』テーマソングに決定。1月19日放送の同番組に、中村正人が生出演することが明らかとなった。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『THE BLACK ◯ ALBUM』

■関連リンク

DREAMS COME TRUE OFFICIAL SITE

https://dreamscometrue.com