日経225オプション2月限（19日日中） 6万円コールが出来高最多474枚
19日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6937枚だった。うちプットの出来高が3815枚と、コールの3122枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の217枚（1円高4円）。コールの出来高トップは6万円の474枚（39円安75円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
70 -1 1 69000
30 0 2 68000
6 -1 2 67000
12 -2 3 66000
152 -3 5 65000
138 -5 8 64000
142 -9 14 63000
243 -16 24 62000
264 -25 43 61000
474 -39 75 60000
254 -63 127 59000
309 -76 221 58000
285 -105 360 57000
64 -110 455 56500
2 -165 445 56375
5 -160 480 56250
3 -175 525 56125
174 -130 570 56000
1 -190 540 55875
49 -220 675 55500
4 -180 755 55250
2 -295 740 55125
128 -180 860 55000
2 -280 855 54875
4 -205 925 54750
47 -220 1055 54500 1965 +215 6
1 -285 1075 54375 1890 +300 7
7 -390 1180 54250
54125 1755 4
122 -215 1295 54000 1690 +200 30
2 -460 1160 53875 1620 +150 1
15 -205 1425 53750 1560 +200 5
53625 1470 +190 6
47 -245 1555 53500 1405 +130 25
53375 1390 +155 6
13 1585 53250 1335 +190 18
53125 1255 +115 14
44 -390 1790 53000 1200 +115 103
52875 1155 28
52750 1110 +20 46
52625 1060 +140 12
1 -560 1925 52500 1055 +105 45
52375 1015 +155 4
52250 975 +145 11
52125 930 +135 2
6 -405 2460 52000 870 +85 121
51875 850 +100 5
51750 835 +115 7
51625 795 +100 5
51500 740 +60 48
51375 740 +115 3
51250 705 +105 15
51125 770 +180 1
