　19日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6937枚だった。うちプットの出来高が3815枚と、コールの3122枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の217枚（1円高4円）。コールの出来高トップは6万円の474枚（39円安75円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　70　　　-1　　　 1　　69000　
　　30　　　 0　　　 2　　68000　
　　 6　　　-1　　　 2　　67000　
　　12　　　-2　　　 3　　66000　
　 152　　　-3　　　 5　　65000　
　 138　　　-5　　　 8　　64000　
　 142　　　-9　　　14　　63000　
　 243　　 -16　　　24　　62000　
　 264　　 -25　　　43　　61000　
　 474　　 -39　　　75　　60000　
　 254　　 -63　　 127　　59000　
　 309　　 -76　　 221　　58000　
　 285　　-105　　 360　　57000　
　　64　　-110　　 455　　56500　
　　 2　　-165　　 445　　56375　
　　 5　　-160　　 480　　56250　
　　 3　　-175　　 525　　56125　
　 174　　-130　　 570　　56000　
　　 1　　-190　　 540　　55875　
　　49　　-220　　 675　　55500　
　　 4　　-180　　 755　　55250　
　　 2　　-295　　 740　　55125　
　 128　　-180　　 860　　55000　
　　 2　　-280　　 855　　54875　
　　 4　　-205　　 925　　54750　
　　47　　-220　　1055　　54500　　1965 　　+215　　　 6　
　　 1　　-285　　1075　　54375　　1890 　　+300　　　 7　
　　 7　　-390　　1180　　54250　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1755 　　　　　　　 4　
　 122　　-215　　1295　　54000　　1690 　　+200　　　30　
　　 2　　-460　　1160　　53875　　1620 　　+150　　　 1　
　　15　　-205　　1425　　53750　　1560 　　+200　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53625　　1470 　　+190　　　 6　
　　47　　-245　　1555　　53500　　1405 　　+130　　　25　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1390 　　+155　　　 6　
　　13　　　　　　1585　　53250　　1335 　　+190　　　18　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1255 　　+115　　　14　
　　44　　-390　　1790　　53000　　1200 　　+115　　 103　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1155 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1110 　　 +20　　　46　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1060 　　+140　　　12　
　　 1　　-560　　1925　　52500　　1055 　　+105　　　45　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1015 　　+155　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 975 　　+145　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 930 　　+135　　　 2　
　　 6　　-405　　2460　　52000　　 870 　　 +85　　 121　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 850 　　+100　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 835 　　+115　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 795 　　+100　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 740 　　 +60　　　48　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 740 　　+115　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 705 　　+105　　　15　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 770 　　+180　　　 1　