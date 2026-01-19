　19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2533枚だった。うちプットの出来高が2135枚と、コールの398枚を上回った。プットの出来高トップは5万500円の306枚（110円高1165円）。コールの出来高トップは5万4000円の136枚（195円安1970円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　21　　　-3　　　11　　70000　
　　 1　　 -10　　　11　　69000　
　　 3　　 -11　　　16　　68000　
　　 4　　 -10　　　26　　67000　
　　 4　　 -14　　　36　　66000　
　　 1　　 -37　　　49　　65000　
　　 2　　 -51　　　66　　64000　
　　18　　 -60　　 110　　63000　
　　11　　 -44　　 162　　62000　
　　 6　　 -92　　 233　　61000　
　　30　　 -90　　 335　　60000　
　　45　　-135　　 465　　59000　
　　 9　　-130　　 635　　58000　　5260 　　　　　　　 4　
　　39　　-155　　 865　　57000　
　　 6　　　　　　1030　　56250　
　　25　　-235　　1135　　56000　
　　 2　　-195　　1235　　55500　
　　12　　-280　　1375　　55250　
　　 7　　-220　　1530　　55000　
　　13　　-300　　1730　　54500　
　 136　　-195　　1970　　54000　
　　 1　　-365　　2095　　53500　
　　 2　　-490　　2350　　53000　　1905 　　+150　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1875 　　+240　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1780 　　+235　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1745 　　+265　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1515 　　 +95　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1630 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1430 　　+220　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1245 　　+130　　 246　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1180 　　 +95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1165 　　+110　　 306　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 980 　　 +75　　　63　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1000 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 790 　　 +55　　　14　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 795 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 755 　　 +75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 750 　　+120　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 685 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 640 　　 +40　　　34　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 605 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 620 　　 +75　　　52　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 610 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 540 　　 +25　　　15　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 505 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 480 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 435 　　 +35　　　17　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 435 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 395 　　 +50　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 360 　　 +25　　 116　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 380 　　　　　　　 5　