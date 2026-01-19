日経225オプション3月限（19日日中） 5万500円プットが出来高最多306枚
19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2533枚だった。うちプットの出来高が2135枚と、コールの398枚を上回った。プットの出来高トップは5万500円の306枚（110円高1165円）。コールの出来高トップは5万4000円の136枚（195円安1970円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
21 -3 11 70000
1 -10 11 69000
3 -11 16 68000
4 -10 26 67000
4 -14 36 66000
1 -37 49 65000
2 -51 66 64000
18 -60 110 63000
11 -44 162 62000
6 -92 233 61000
30 -90 335 60000
45 -135 465 59000
9 -130 635 58000 5260 4
39 -155 865 57000
6 1030 56250
25 -235 1135 56000
2 -195 1235 55500
12 -280 1375 55250
7 -220 1530 55000
13 -300 1730 54500
136 -195 1970 54000
1 -365 2095 53500
2 -490 2350 53000 1905 +150 7
52500 1875 +240 4
52375 1780 +235 2
52250 1745 +265 2
52000 1515 +95 12
51875 1630 7
51250 1430 +220 1
51000 1245 +130 246
50750 1180 +95 1
50500 1165 +110 306
50000 980 +75 63
49750 1000 2
49000 790 +55 14
48750 795 2
48500 755 +75 4
48250 750 +120 4
48125 685 1
48000 640 +40 34
47750 605 1
47500 620 +75 52
47375 610 1
47000 540 +25 15
46500 505 14
46250 480 6
46000 435 +35 17
45750 435 9
45250 395 +50 9
45000 360 +25 116
44750 380 5
