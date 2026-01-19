　19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万8000円の5枚（855円）だった。プットのの合計出来高は24枚。プットの出来高トップは1万円の14枚（変わらず3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　 119　　65000　
　　 2　　　　　　 160　　64000　
　　 1　　　　　　 299　　62000　
　　 1　　　　　　 400　　61000　
　　 5　　　　　　 855　　58000　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 720 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 360 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 296 　　 +28　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 110 　　　+9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　56 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 5 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　14　


株探ニュース