日経225オプション4月限（19日日中） 5万8000円コール855円
19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万8000円の5枚（855円）だった。プットのの合計出来高は24枚。プットの出来高トップは1万円の14枚（変わらず3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 119 65000
2 160 64000
1 299 62000
1 400 61000
5 855 58000
46000 720 2
42000 360 +20 1
41000 296 +28 1
33000 110 +9 1
28000 56 3
12000 5 2
10000 3 0 14
