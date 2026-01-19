2025年 中国の1人当たり可処分所得が前年比5％増加

中国国家統計局が1月19日に発表したデータによると、2025年、中国の1人当たりの可処分所得は4万3377元（約98万3600円）で、物価要因を除いた実質成長率は5．0％だったということです。

データによると、居住地別では、2025年の都市部住民1人当たりの可処分所得は5万6502元（約128万1200円）で、前年と比べて名目上の成長率は4．3％で、実質成長率は4．2％だったということです。農村部住民1人当たりの可処分所得は2万4456元（約55万4400円）で、前年と比べて名目上の成長率は5．8％で、実質成長率は6．0％でした。農村部住民の所得成長率は都市部を上回ったことも分かりました。

また、1人当たりの年間消費支出は2万9476元（約66万8200円）で、前年と比べて名目上の成長率は4．4％で、物価要因を除いた実質成長率も4．4％でした。2025年のエンゲル係数（家計の総消費支出のうち食料費が占める割合）は29．3％で、前年比0．5ポイント低下しました。また、1人当たりのサービス消費支出は4．5％増加し、1人当たりの消費支出に占める比重は46．1％で、前年と同水準だったということです。（提供/CRI）