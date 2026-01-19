Â¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¤òµ¯¤³¤¹¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤È¤Ï? - °å»Õ¤ËÁêÃÌ¤Ï29.5%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡¢ÊüÃÖ¤ÇQOLÄã²¼¤â
¥³¥ô¥£¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î16Æü¡¢¡ÖÂ¤ÎÉÔÄ´¤È¼À´µ/²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á10·î15Æü¡¢Á´¹ñ¤Î30Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷60,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û²¼»èÀÅÌ®áî¤È¤Ï
²¼»èÀÅÌ®áî¤ÏÂ¤Î·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Ç¡¢ÀÅÌ®áî¤È¤Ï·ì´É(ÀÅÌ®)¤¬¥³¥Ö(áî)¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£Â¤ÎÀÅÌ®¤Ë¤¢¤ëÊÛ¤Îµ¡Ç½¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ì±Õ¤¬µÕÎ®¤·¡¢¤¦¤ÃÂÚ(·ìÎ®¤Ê¤É¤¬ÀÅÌ®Æâ¤Ê¤É¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¾õÂÖ)¤¹¤ë¡£ÀÅÌ®¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë·ì±Õ¤ÎµÕÎ®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÊÛ¤¬²õ¤ì¡¢·ì±Õ¤¬²¼»è¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬ËýÀÅª¤Ëµ¯¤³¤ë¡£½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¼¾¿¾¤ä¿§ÁÇÄÀÃå¤Ê¤É¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤ÈÄÙáç¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï15ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤Î43%¡¢30ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï62%¤â¤Î¿Í¤ËÀÅÌ®áî¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¡£
¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢½Ð»º·Ð¸³¡¢°äÅÁÀ¡¢Î©¤Á»Å»ö¡¢ÈîËþ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£½Ð»º·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ð»º·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷À¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£Ç¥¿±»þ¤Ë¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀÅÌ®¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÛ¤¬²õ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°äÅÁÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È¤â²¼»èÀÅÌ®áî¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î»Ò¶¡¤â90%È¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£Î©¤Á»Å»ö¤Ç¤Ï1¥ö½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¤ÏÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë1Æü8»þ´Ö°Ê¾åÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÈîËþ¤Ï¡¢²¼»èÀÅÌ®áî¤ò°²½¤µ¤»¤ë°ø»Ò¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û²¼»èÀÅÌ®áî¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤ÎÎ¨
¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í(°Ê²¼¡Ö¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¡×)¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î9.1%¡£ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤ß¤ë¤È5.3%¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢½÷À¤Ç¤Ï12.5%¤ÈÍ¾ÉÎ¨¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡£
²¼»èÀÅÌ®áî¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÂ¤Î¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤ÎÎ¨
¡û²¼»èÀÅÌ®áî¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·
¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï19.0%¤ÇÁ°²ó2021Ç¯Ä´ºº(22.4%)¤«¤é¤Ï²¼¤¬¤Ã¤ÆÄã¤¤¿ô»ú¤Ë¡£¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤âÁ°²ó(49.1%)¤«¤é2pt²¼¤¬¤Ã¤Æ47.3%¤À¤Ã¤¿¡£
²¼»èÀÅÌ®áî¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·(ÉÂÌ¾¤ÎÇ§ÃÎÅÙ)
¡û°å»Õ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¾õ¶·
¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤Ç°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í(¡Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤È¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Î¹ç»»)¤Ï29.5%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤Ç°ã¤¦·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬40.4%¤È4³ä¤òÄ¶¤¨¡¢°ìÊý½÷À¤Ç¤Ï25.3%¤È4¿Í¤Ë3¿Í¤ÏÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°å»Õ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¾õ¶·
¡û²¼»èÀÅÌ®áî¤Î¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤¿´ü´Ö
²¼»èÀÅÌ®áî¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ö3Ç¯¡Á5Ç¯Ì¤Ëþ¡×17.7%¡¢¡Ö5Ç¯¡Á10Ç¯Ì¤Ëþ¡×17.4%¡¢10Ç¯°Ê¾å22.4%¤ÇÂ¤·¾å¤²¤ë¤È3Ç¯°Ê¾å¤¬57.5%¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö1Ç¯¡Á3Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤Î19.9%¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢77.4%¤¬1Ç¯°Ê¾å¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤¿´ü´Ö
¡û¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³
¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¤Î¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç57.1%¤¬ÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2ÈÖÌÜ¤Ï34.3%¤Ç¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï°²½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¢3ÈÖÌÜ¤Ï32.7%¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¤¬Â³¤¯¡£
¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³ ¾å°Ì7¹àÌÜ
¡û²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¾É¾õ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡Ö¼«Á³¤Ë¼£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï29.6%¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â32.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È ¾å°Ì10¹àÌÜ
¡ûÆü¾ï¤Îº¤¤ê¤´¤È
¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÆü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤ë¤³¤È¤äÉÔËþ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÂ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×46.3%¡¢¡ÖÏ·¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¡×46.3%¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÈè¤ì¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×44.3%¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¡£¾É¾õ¤òÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ëº¤¤ê¤´¤È¤äÉÔËþ¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éº£¸åÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï62.8%¤òÀê¤á¤ë¡£
¾É¾õ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÉÔËþ¤Ë»×¤¦¤³¤È ¾å°Ì7¹àÌÜ
¡û¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È
²¼»èÀÅÌ®áî¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç39.8%¡¢¡Ö¸¶°ø¤äÉÂÌ¾¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬47.0%¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬31.4%¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò30ÂåÃËÀ¤À¤±¤Ç¤ß¤ë¤È¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬66.2%¡¢¡Ö¸¶°ø¤äÉÂÌ¾¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬62.3%¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬55.8%¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬Á´ÂÎ45.8%¤ËÂÐ¤·30ÂåÃËÀ54.5%¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤¤¡×¤¬Á´ÂÎ40.4%¤ËÂÐ¤·30ÂåÃËÀ54.5%¤Ê¤É¡¢Í¤¹¤ë¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿ËÜ¼ÁÌä¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ30ÂåÃËÀ¤¬Á´ÂÎ¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È
¡û¾É¾õ¤Ë¤è¤ëº¤¤ê¤´¤È
¾É¾õ¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¡¢30ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍÎÉþ¤òÃå¤Ë¤¯¤¤¡×46.8%(Á´ÂÎ23.7%)¡¢¡ÖÉþÁõ¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¡¢¾É¾õ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡×64.9%(Á´ÂÎ38.8%)¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÞ¯Íî¤¹¤ëºÝ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤¡×51.9%(Á´ÂÎ34.2%)¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤Ê¤É¤«¤éÂ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×54.5%(Á´ÂÎ19.6%)¡¢¡ÖÉÔ·ò¹¯¡¢ÉÂµ¤¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×55.8%(Á´ÂÎ32.1%)¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ç¤â¹â¤¤¿ô»ú¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×46.8%(Á´ÂÎ15.2%)¡¢¡Ö³°½Ð¤äÊâ¤¯¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×46.8%(Á´ÂÎ17.8%)¤Ê¤É¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÊØ¤ä¡¢¡ÖÂ¤¬¤À¤ë¤«¤Ã¤¿¤êÉÔ²÷´¶¤â¤¢¤ê¡¢Ìë¤¹¤Ã¤¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×54.5%(Á´ÂÎ27.5%)¡¢¡ÖÄ«Êý¤«¤éÉÑÈË¤ËÂ¤¬¤Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º¤¤ë¡×51.9%(Á´ÂÎ32.3%)¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤Ç¤â¸®ÊÂ¤ß¿ô»ú¤¬¹â¤¤¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë(º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿)¤³¤È¤äÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë(»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿)¤³¤È
¡û²¼»èÀÅÌ®áî¤ÎÊüÃÖ¥ê¥¹¥¯¤È¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è
Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¤ªÃã¤Î¿å·ì´É³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹¡¦¹Àî²íÇ·»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼»èÀÅÌ®áî¤Ï¡¢Â¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼¾¿¾¤ä¿§ÁÇÄÀÃå¤Ê¤É¤ÎÈéÉæ±ê¤ò¹çÊ»¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤ÃÂÚÀÄÙáç¤Ø¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ç¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â°²½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÂÎ¼Á¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¾É¾õ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÉÂµ¤¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬Çö¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¿´¿È¤È¤â¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢À¸³è¤Î¼Á(QOL)¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢²¼»èÀÅÌ®áî¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¤Ï°åÎÅµ»½Ñ¤¬Âç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¡¢¹â¼þÇÈ¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°åÎÅÍÑÀÜÃåºà¤Ë¤è¤ëºÉÀò½Ñ(¥°¥ë¡¼¼£ÎÅ)¤Ê¤É¡¢¤è¤êÄã¿¯½±¤ÇÆüµ¢¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ê·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¤¬ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤¬½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤ÏÂçÊÑ¡×¡¢¡ÖÆþ±¡¤¬É¬Í×¡×¡¢¡Ö²¿²ó¤âÄÌ±¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¤éÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
²¼»èÀÅÌ®áî¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇº¤ß¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ²÷´¶¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿QOL¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿´µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¿Ç¯¤â¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤À¤¬¡¢Áá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Áá¤¯²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÄË¤ß¤äÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°ìÅÙÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
