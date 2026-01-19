大竹しのぶ、プライベート感満載の斉藤和義＆岡村靖幸との“豪華ショット”を公開し反響「素敵なお客様がたくさん!!」
俳優・大竹しのぶ（68）が19日、自身のインスタグラムを更新。シンガーソング・ライターの斉藤和義、岡村靖幸らとの“豪華集合ショット”を披露した。
【写真】「腕組んでるいいなぁ〜」大竹しのぶ＆斉藤和義＆岡村靖幸らの“豪華ショット”
大竹は「斎藤和義さんと、岡村靖幸さん、そして大澄賢也さんと、岡千絵さんご夫妻も。和義さんと岡村さんはいつも私よお芝居観に来てくださって。『この前リア王やってた人ですよね』と驚いてました。そして、みんなで写真を撮っていただきました」（原文ママ）と報告し、自身が出演する舞台『ピアフ』を見に来てくれた豪華メンバーとの写真を公開している。
1枚目は、プライベート感満載の斉藤＆岡村らとの集合ショット。2枚目は、大澄＆岡夫妻との3ショットとなっており、2枚とも和やかな雰囲気が伝わるショットとなっていた。
観劇に来てくれたことについて「大好きな方たちが来てくれると、やっぱりテンションが上がってしまう さあ、ここから、東京公演もあと二週間。何も考えず、一回いっかい、頑張ります」とうれしさをにじませ、残りの公演への意気込みをつづっている。
コメント欄には「うわー！せっちゃんと腕組んでる いいなぁ〜」「素敵なお客様がたくさん!!」「大澄賢也さん、還暦すぎてるように見えない」「しのぶちゃんにんきものですね」「岡村和義さんと同じ空間に居られた幸せ」などと反響が集まっていた。
【写真】「腕組んでるいいなぁ〜」大竹しのぶ＆斉藤和義＆岡村靖幸らの“豪華ショット”
大竹は「斎藤和義さんと、岡村靖幸さん、そして大澄賢也さんと、岡千絵さんご夫妻も。和義さんと岡村さんはいつも私よお芝居観に来てくださって。『この前リア王やってた人ですよね』と驚いてました。そして、みんなで写真を撮っていただきました」（原文ママ）と報告し、自身が出演する舞台『ピアフ』を見に来てくれた豪華メンバーとの写真を公開している。
観劇に来てくれたことについて「大好きな方たちが来てくれると、やっぱりテンションが上がってしまう さあ、ここから、東京公演もあと二週間。何も考えず、一回いっかい、頑張ります」とうれしさをにじませ、残りの公演への意気込みをつづっている。
コメント欄には「うわー！せっちゃんと腕組んでる いいなぁ〜」「素敵なお客様がたくさん!!」「大澄賢也さん、還暦すぎてるように見えない」「しのぶちゃんにんきものですね」「岡村和義さんと同じ空間に居られた幸せ」などと反響が集まっていた。