『ばけばけ』パーティーの様子が新聞で連載され… 第77回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第77回（20日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、ついにヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記が完成する。トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、錦織（吉沢亮）とヘブンの日本滞在記完成パーティーを開く。パーティーでは山橋（柄本時生）が西洋料理をふるまい、司之介とフミは、はじめての西洋料理やワインに驚きつつも楽しむ。そこに、前回のヘブンさん引っ越しの記事で味を占めた梶谷（岩崎う大）が、ひょっこり現れる。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記完成パーティーを楽しむ、トキ（高石あかり）、ヘブン、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ついでに錦織（吉沢亮）。そこに、ヘブンさん一家の取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が、山橋（柄本時生）作の西洋料理を食べる様子と感想を聞いていく。翌日、パーティーの様子が早速「ヘブン先生日録」として新聞に連載。買い物に出かけたトキは町の様子に衝撃を受ける。
