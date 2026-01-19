ËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¡¢½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤È¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹Æü¾ï¤ò¸ø³«¡Ö2ºÐ5¥«·î¤Ë¤·¤Æ¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ê¡ª¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÑÛ¡¢¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÄ¹½÷¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ï2023Ç¯8·î¡¢ËÌÅÍ¤ÎÄ¹ÃË¡¦º´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÑÛ¡Ê32¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌÅÍ¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó´é¤ÇÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤È¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹Æü¾ï¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤ÆÄÞ¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Í¥¤¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³°¤ÏÍÛ¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Çß¤Á¤ã¤ó¡Ê°¦¸¤¡ËÃ£¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ª»¶Êâ¡£ÅÄ¼Ë¼Ô¤Î²«¿§¤¤Ä¹·¤¤¬²Ä°¦¤¤¡£¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó2ºÐ5¥ö·î¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇØ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ê!? Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÊ¡¹¤È¡¢¹ÔÆ°¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Çß¤Á¤ã¤ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤¬°¦¤é¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼÷¡¹¤Á¤ã¤óÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¹¡¼¤Á¤ã¤óÇØ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë