山田裕貴が主演をつとめる映画『爆弾』が興行収入30億円を突破し、話題となっている。

「同作は日本最大級のミステリーランキング『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）で1位を獲得したベストセラー小説『爆弾』の映像化作品で、東京のどこかに“爆発予定の爆弾”が仕掛けられたという事態の中、取調室での攻防と都内各地での爆弾捜索の行方を同時進行で描き出すリアルタイムサスペンスです。

2025年10月31日に公開されると、動員・興行収入ともに実写映画で初登場第1位を獲得。年末年始も300館以上で上映が続く異例のロングランとなり、公開10週目の1月7日までで動員212万人、興行収入は30億円を突破するなど、老若男女を巻き込むヒット作となっています」（スポーツ紙記者）

キャストには主演の山田裕貴をはじめ、伊藤沙莉、染谷将太、坂東龍汰、渡部篤郎ら実力派俳優が名を連ねるが、中でも飛び抜けて異彩を放っているのが、同作の重要な登場人物「スズキタゴサク」を演じる佐藤二朗だ。その「怪演」ぶりに高い評価の声が寄せられている佐藤だが、このたび、同作が公開中の映画館をお忍びで訪れたようで、その顛末をXでつづり話題となっている。

「佐藤さんは18日にXを更新。同作が公開中の、都内の『109シネマズ二子玉川』をお忍びで訪れたものの、女性客のグループに気付かれてしまったようです。

《本日、二子玉川の映画館で僕の隣りにお座りになった四人のお嬢様方へ。完全武装のつもりが上映前に気づかせてしまい、ごめんね。》

と切り出すと、自身に気付いた4人組は、最初こそ『ヤバイヤバイ、映画集中して見れない』と騒いでいたものの、上映中はポップコーンを食べる手も止まっていたこと。さらに、上映後にひっそりと『あの、佐藤二朗さんですよね。映画、怖かったです。面白かったです』と小声で告げてくれたことが嬉しかったと報告。続けて、

《僕が映画関係者を代表することはおこがましいですが、映画関係者みんな、あなた方、映画館に足を運んでくださる方々に言葉に表せないような感謝を抱いていると思います。本当にありがとう。スズキタゴサクより。》

と投稿しました。佐藤さんの明かした女性客グループとのエピソードは19日現時点で776万回のインプレッションを記録し、900件近いコメントが寄せられています」（同）

佐藤のポストに対してコメント欄には、

《こんな温度のある文章を書けるのが、佐藤二朗さんだなと思いました。観る側の一瞬一瞬を、こんなにも大切に受け取ってくれる人が作っている映画だから、心に残るんですね》

《文章がやさしくて、読後まで映画みたいだ…。気づかいも、距離感も、最後の感謝も全部きれいで、こういうやり取りがあるから映画館って特別なんだよね。じんわり嬉しくなる話でした》

など、佐藤のポストと女性客の鑑賞マナーに絶賛の声が多く寄せられている。「これだけ称賛の声が多く集まるのは、映画館での鑑賞マナーの問題がたびたび話題になることと無縁ではない」と映画ライターが語る。

「昨年7月18日に公開され、日本映画史上初の全世界興行収入1000億円突破を達成する歴史的な大ヒット作となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』では、記録的な観客動員にともない、鑑賞時のマナー違反、不満などがネット上で非常に多く指摘されていました。

タレントの今田耕司さんも“被害者”の一人で、今田さんは自身のラジオ番組で、隣の席に座った“ギャルもどき”の客2人が映画館のマナーを守らない“ハズレ客”だったことを告白。2人が上映中も喋っていたことや、スマホをいじっていたことに『ホンマに我慢して。“全集中”できなかったんですよ。最後までなんとか観終わりました、怒りを抑えて』と憤りながら、不満をぶちまけました。今田さんの被害報告には《こういうのが頻繁にあるから、もう映画館で見るのはやめちゃったな》など、多くの共感の声が寄せられていたものです。

今回の佐藤さんのケースは、映画館で映画を観ることへのネガティブなイメージを払拭する内容だっただけに、共感した人が多いのでしょう」

同じお金を払って観る以上、誰もが心地よく鑑賞できるように気を使いたいものだ。