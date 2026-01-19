M4チップ搭載の13インチiPad Proが18％オフでお買い得！ Amazonタイムセール
Amazonで毎日開催されているタイムセール。日用品や食品、大型家電など、さまざまな製品がセール価格で販売されています。
アップルの「iPad Pro」は18%オフの188,800円（税込）で販売中です。
高画質なディスプレイとパワフル性能が魅力。iPad ProがAmazonでタイムセールに
セール対象のiPad Proは、タンデムOLEDテクノロジーを採用した13インチのUltra Retina XDRディスプレイと、Apple M4チップを搭載したモデル。高輝度／高コントラストなうえに、可変リフレッシュレートのProMotionテクノロジーやP3の広色域、ディスプレイの色と明るさを自動調整するTrue Toneなどによって、高性能なディスプレイとなっています。
また、Apple M4チップは最大10コアのCPUとGPUを内蔵。処理性能の高さはもちろんのこと、省電力性にも優れています。
本体背面には12メガピクセルの広角カメラを搭載し、4K画質のビデオ撮影も可能。フロント部分には12メガピクセルのTrueDepthカメラシステムを搭載し、顔認証システムのFace IDログインにも対応しています。
Apple Pencil ProやApple Pencil（USB-C）、Magic Keyboardにも対応しているため、必要に応じて作業効率をさらに向上させることも可能です。
