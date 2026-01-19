Number_i平野紫耀、空港での変装ショットに反響続々「隠しきれないオーラ凄い」「小顔が際立ってる」
【モデルプレス＝2026/01/19】Number_iの平野紫耀が1月19日、自身のInstagramを更新。空港でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳アイドル「小顔が際立ってる」空港でのオーラ漂う姿
「ルイ・ヴィトン」のアンバサダーを務める平野は、飛行機の絵文字を添え、パリで開催される「ルイ・ヴィトン」2026秋冬メンズ・ファッションショーのために出国する際の空港でのオフショットを投稿。黒いキャップにサングラスを着用した変装スタイルで、ベージュのスウェットにデニムを合わせたシンプルなコーディネートに、「ルイ・ヴィトン」のボストンバッグを携えて椅子に腰かける姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「隠しきれないオーラ凄い」「シンプルなコーデでより小顔が際立ってる」「サングラス姿も格好良すぎる」「出国前に投稿ありがとう」「いってらっしゃい」「気をつけて行ってきてね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆平野紫耀、空港でのオフショット公開
◆平野紫耀の投稿に反響
