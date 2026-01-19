「冬にスカートは寒い！」→【ハニーズ】「ぽかぽかパンツ」が救世主かも！

冷え込みの厳しい今の時期は、風を通すスカートだとお出かけが億劫になることも。そこで選びたいのが、あたたかさに期待できるパンツです。【ハニーズ】で見つけた“ぽかぽかパンツ”なら、裏フリースや裏起毛で防寒しつつ、おしゃれも楽しめそう。着膨れ感を抑えたようなシルエットだから、いつもの冬コーデにすっとなじんでくれるかも。

冬ムードを楽しめるベロア素材パンツ

【ハニーズ】「あったかストレートパンツ」\2,980（税込）

シンプルなデザインながらほんのり光沢のあるベロア素材で、セーターやスウェットシャツを合わせるだけでもおしゃれな印象のパンツ。裏はフリースで、あたたかそうなところもGOOD。ストンと落ちるストレートシルエットと縦方向の編み地が、全体をすっきり見せてくれそうなのも嬉しいポイントです。

上品コーデにも馴染む美テーパードパンツ

【ハニーズ】「あったかテーパード（股下63cm）」\3,680（税込）

裏起毛パンツとは思えない、スリムな見た目のテーパードパンツ。気温の低い日や朝晩の冷え込みにも心強い存在になってくれそう。センタープレスの効いたデザインで、上品コーデや通勤スタイルにもぴったり。ウエストのゴムやタックなど、腰まわりをさりげなくカバーできそうな工夫にも注目です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

Writer：Anne.M