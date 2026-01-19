1.そもそも療法食ってなに？

療法食とは、特定の病気や健康状態にある猫に対し、栄養成分の量やバランスを精密に調整した食事のことです。

最大の特徴は、疾患の治療補助を目的としている点にあります。

一般的な「総合栄養食」が健康な猫の健康維持を目的としているのに対し、療法食は特定の病気の猫の栄養をサポートするのです。

ミネラルを制限したり逆に特定の栄養素を強化したりすることで、病気の進行を遅らせる、または症状を緩和するといった役割を担います。

そのため健康な猫に与えると、逆に栄養過多や不足など体調を崩すリスクがあるので注意が必要。獣医師の指導に基づき、きちんと使用しなければいけません。

2.猫の療法食が必要になる主なケースは？

猫が療法食を始める理由として多いのは、やはり健康状態に異常が起きたときです。たとえば、病気。とくに以下の3つは多くの猫に起こりやすい病気で、発症すると療法食を指示されるケースがほとんどです。

腎臓病・慢性腎臓病

猫の病気で特に多いものの一つが「慢性腎臓病」です。腎臓病は猫に多い病気で、一度発症すると回復が難しく、長期的に機能を維持・管理することが求められます。

腎臓病の療法食は、リンやタンパク質を制限して腎臓への負担を減らし、必要な栄養を確保できるように調整されています。

これにより病気の進行を抑えたり、QOL（生活の質）を維持したりするサポートを行うのです。

尿路疾患・結石

猫は尿路疾患や結石（ストルバイト結石など）を起こしやすい動物です。

そのため発症したときだけではなくて、病気の予防を目的として、獣医師に相談したうえで療法食を希望する飼い主さんもいます。

尿路疾患の療法食には、ミネラルバランスを調整して尿のpHをコントロールし、結石の再発を予防したり、すでにある結石を溶かすといった設計がされています。

特にオス猫では尿路閉塞のリスクが高いため、こうした疾患管理には療法食が治療の要になることも多いのです。

肥満・体重管理が必要な場合

現代の猫では肥満が増加しており、糖尿病や関節疾患など様々な健康問題のリスクが高まっています。

このような場合に用いる療法食は、少量の摂取でも満足感を得られるようカロリーコントロールが施されているようなものです。

もちろんカロリーが抑えられているだけでなく、タンパク質量・食物繊維の配合・バランスも工夫されているので、健康的に体重を管理するのに役立ちます。

3.療法食を与えるときに守るべき大切なポイント

療法食は病気の治療・管理をするのに大切な手段ですが、その効果を最大限発揮するためにはいくつかの注意点があります。

獣医師の判断と指示に従う

療法食を使う上で大切な点は、療法食は必ず獣医師の診断と指示のもとで与えることです。

自己判断で療法食を始めたり、中止したりすることは避けましょう。

療法食は栄養素が病気ごとに特化して調整されているため、健康な猫に与えると栄養バランスが崩れ、体調不良につながる可能性があります。

獣医師は検査をしたり猫の状態を見ながら最適な療法食を選びますので、その指示に従うことが基本です。

食事管理は継続する

療法食は単発で与えるものではなく、病状が改善するまで継続的に管理する必要があります。

勝手に通常のフードに戻したり、おやつを多く与えたりするのは、療法食の効果が打ち消され、症状が再発する可能性があるため控えましょう。

また特別な指示がない限り、複数の療法食を同時に混ぜて与えるのは避けてください。それぞれの療法食は目的ごとに栄養設計が異なり、混ぜることで効果が損なわれる場合があります。

獣医師と相談しながら、適切な量・種類で与えてください。

食事以外の生活環境にも配慮

療法食だけに頼るのではなく、猫の生活全体を見直すことも重要です。

たとえば尿路疾患や腎疾患の場合は水分摂取を促し、肥満の猫の場合は毎日運動を取り入れるなど、病気に合った生活環境づくりも療法食の効果を高めます。

またストレスや環境変化が食欲や体調に影響することもありますので、総合的なケアも必要です。

まとめ

猫の療法食は、特定の疾患や健康状態に対応するために栄養バランスを調整した特別なフードで、愛猫の症状に応じて獣医師が処方します。

療法食を与える際に守るべき大切なポイントは以下の通りです。

必ず獣医師の指示に従って与えること 他のフードやおやつと混ぜないこと 自己判断で中止や変更をしないこと

療法食は治療の一環として重要な役割を果たします。愛猫の健康を守るために、獣医師とよく相談しながら適切に活用していきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)