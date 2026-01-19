¥¹¥¿¥Ð¤È¥Ó¡¼¥à¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Åìµþ¡¦¿·½É¤ËÅÐ¾ì¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Ó¡¼¥à¥¹¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSTARBUCKS STAND by BEAMS¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥ó¥É ¥Ð¥¤ ¥Ó¡¼¥à¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¿·½É±Ø¹½Æâ¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥Ë¥å¡¼¥º¡×¤Ë¤Ï1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¡£°ìÊý¡¢JRÂçºå±ØÎÙÀÜ¤Î¥ë¥¯¥¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ÇßÅÄ¡×¤Ç¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCORE Collection¡×¡¢¡ÖEXTRA Collection¡×¡¢¡ÖSEASONAL Collection¡×¤¬°ìÆ²¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄêÈÖ¥é¥¤¥ó¤Î¡ÖCORE Collection¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ç¸åÀ÷¤á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Á´15·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈ¾Âµ¡ÖLOGO T¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡ÖLOGO ¥¯¥ë¡¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ½¤Î12.5¥ª¥ó¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤Î¿§Ì£¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¼Î¤Æ³Ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿À÷¿§ºÞ¤Ç¸åÀ÷¤á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄêÈÖ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹TOGO¥Ü¥È¥ë¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö6P LOGO ¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ä¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¡ÈFOR HERE OR TO GO¡ÊÅ¹ÆâÍøÍÑ¤Þ¤¿¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ LOGO ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¡Ö2Set ¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡Ö2Way ¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡×¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥í¥´¤¬¥¸¥ã¥«¡¼¥É¿¥¤ê¤Ç¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥«¡¼¥É¥¹¥í¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡¢¥¯¥é¥Õ¥È»æ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¡ÖLOGO PVC ¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥È¡¼¥È¡×¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡ÖEXTRA Collection¡×¤«¤é¤Ï¡¢Champion¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÊÌÃí¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥Ö ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÀ¸»ºÃÏ¡ÈKENYA¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖSEASONAL Collection¡×¤«¤é¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤äÊ¸²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î14¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¥±¥Ë¥¢¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¾¥¦¡¢¥·¥Þ¥¦¥Þ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ÇØÃæ¤ËÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥Ë¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ±Â²°áÁõ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥Õ¡¼¥É¥Í¥ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ö¥¸¥ã¥«¡¼¥É¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ä¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁíÊÁ¥×¥ê¥ó¥È¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¸¥Ã¥×¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡STARBUCKS STAND by BEAMS¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢JR¿·½É±Ø²þ»¥Æâ¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥Ë¥å¡¼¥º¡×¤Ç1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢JRÂçºå±ØÎÙÀÜ¤Î¥ë¥¯¥¢Âçºå3F¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ÇßÅÄ¡×¤Ç2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¡¡³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£