May′nが東映特撮の主題歌を初担当 令和のギャバンで“愛”のメッセージ
歌手のMay'nが、新特撮ドラマ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主題歌を担当する。May'nが、東映特撮の主題歌を担当するのは初となる。
【ライブ写真多数】2日間にわたったMay'nの20周年ライブのステージショットをたっぷりと！
1975年から50年にわたって愛されてきた『スーパー戦隊シリーズ』枠（テレビ朝日系／毎週日曜 前9：30）で新たに始まる特撮ヒーローシリーズ『PROJECT R.E.D.』。その第1弾作品として登場する『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』では、“赤いヒーロー”たちの活躍を描く。
2005年のメジャーデビュー以降、ポップスからアニソンまで幅広いジャンルを歌いこなしてきたMay'nは、国内外でのライブ活動でも高い評価を得てきた実力派。そんなMay'nが、東映特撮の主題歌を初めて担当する。
主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」の作詞を手がけたのは、スーパー戦隊シリーズをはじめとする数々の特撮作品で知られるマイクスギヤマ氏。作品のテーマを掘り下げながら、“ギャバい”言葉で令和の時代に“愛”のメッセージを届ける。
作曲は佐野仁美氏、編曲はつちやみさと氏が担当。いずれも東映特撮作品の主題歌には今回が初参加となる。宇宙・次元を超越するようなスケール感を、パワフルなブラスサウンドにのせて表現した楽曲に仕上がっている。
「LOVE IS THE STRONGEST」は2月15日より順次配信される。
