お笑いコンビ、麒麟の川島明（46）が、18日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）に出演。年末のプロレス興行で見かけたあるシーンをチクリと刺した。

オープニングで年末年始をどう過ごしたかについてトーク。川島は29日に同局系「ラヴィット！」で共演していた女子プロレスラー上谷沙弥が出場したスターダムの年末興行を観戦したといい「関係者席がすごいのよ。トンツカタン森本とか、くりぃむの上田さんとか。タイムマシーン（3号）山本君とか、ベッキーとか。ぶわーっとそうそうたるメンバーが来てて」と顔ぶれに驚いたという。「みんなスターダム好きやったっけ？ って思ったら、フワちゃんが再デビューみたいな。チームフワみたいなのがガーッと来てて」とプロレスラーとして再出発したフワちゃんの試合を見届けにきた面々だったと語った。

自身は宮下草薙の宮下兼史鷹、東京ホテイソンのショーゴのボックス席で観戦し「第3試合でフワちゃんが出て、ホンマに想像してる10倍ぐらいすごい試合やった」と感嘆。「相手の葉月さんというレスラーも（フワちゃんの）師匠みたいな方ですから。フワちゃんの良さをどれだけ引き出すんだろうなと思ったら、フワちゃん単品で輝いて。結果負けはしたけど、本当にこの人レスラーとしてやる覚悟があるんだと」と激闘に賛辞を送った。

一方で「フワちゃんの試合が終わって4試合目パッと見たら、関係者席にその方々がいなくなってて」とメインを前に帰る人を目撃。「その後、くりぃむの上田さんとタイムマシーン3号山本君はあいさつだけ終えてまた帰ってきたの。その他の方はそのまま帰ったんですけど」と明かし、「そういうとこじゃないかな」とチクリと刺した。

川島は「帰ってきた人、帰った人。そういうとこやでっていう」と再び語り、「忙しかったんかな？ 上田さんはいたけどな、激忙しの」。また「メインまで見てほしかったかなあ。っていうおやじの小言ということで」とやんわり苦言を呈していた。