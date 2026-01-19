2児の母・佐田真由美「メイクしてくれた」 娘による“ちょっぴり強引”なメイク→仕上がりに反響「センス素敵」「上手過ぎる！」
モデルの佐田真由美（48）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。「メイクしてくれた」とつづり、娘による“ちょっぴり強引”だけど楽しげなメイク風景を公開した。
【写真】「娘さん ワイルドだね〜笑笑」首や頭を掴まれながら“娘メイク”を楽しむ佐田真由美
佐田は「娘が首根っこ掴みながらメイクしてくれた どうかな？」と呼びかけ、首の後ろに手を回し、首を掴みながらメイクされている自身の姿や、娘に頭を捕まれながらアイラインを引かれている様子など、なかなか見られないメイク風景を披露している。
娘による“強引”なやり方に、思わず笑みがこぼれる佐田。ページを送るごとに完成していくメイクは、“さすがモデルの娘”と思わせる出来栄えで「私はとても気に入りました」と、佐田もご満悦の様子を見せた。
クールな雰囲気のメイクに、コメント欄にも「娘さん、センス素敵です！」「かっこよくて素敵」「メイク上手ですね まつ毛もめちゃくちゃ綺麗にセパレートしてて完璧です」「上手過ぎる！」「娘さん ワイルドだね〜笑笑」「色んな意味で最高です」などと、絶賛する声が寄せられている。
佐田は2008年10月、4歳年上の一般男性と結婚。2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産した。
