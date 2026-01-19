俳優の鈴木亮平（42）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）で話題のキャラクターの今後についてヒントを明かした。

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）物語。顔を変える前の主人公・早瀬役として俳優の松山ケンイチがサプライズ出演した。

松山はXで鈴木とドラマについてやり取りした後に、「僕も台本読んでいないので来週から早速犯人考察アンケート実施したいと思います」と第2話以降の展開を知らないことを明かし、「念の為確認ですが、消された名探偵はリブートしますか？」と質問した。

「名探偵」とは、TBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）の人気企画「名探偵津田」でおなじみのお笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏のこと。津田は闇組織の幹部・安藤役で出演したが、初回の終盤で殴られて“退場”した。

鈴木は「良い質問ですね」とし、「どう答えれば良いものやら。名探偵安藤は……。まだ出てくる、とだけ伝えるくらいは良いかもしれません」と明かし、津田写真をアップした。

この投稿に「よかった〜」「まだ出てくるんやw」「リブートするか？タイムスリップするか？」などの声が寄せられた。