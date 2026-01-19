タレント梅沢富美男（75）が19日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。高市早苗首相による衆院早期解散について私見を述べた。

「僕はとっても不思議。僕は頭悪いからそうなんでしょうけど」と前置きした上で「なんで解散をしないといけないんだ。だって維新の会とくっついたワケですから。消費税を0にしましょう、なんて公約をこれからやるんだと思いますけど。それなら、全部予算を決めて、これをやればいいじゃないですか」と投げかけた。

その後、MC宮根誠司が「この話をしてね。恒久的なのか、一時的なのかを含めてね」と補足。梅沢は「それで決定して。なおかつ野党がヤーヤー言うんだったら解散しましょうってのは分かりますけど。何でわざわざ解散しなきゃならないんですか？」と再び投げかけた。

宮根が「これは恐らく、梅沢さんの疑問はね。もしここで仮に高市さんが『消費税、時限的に0％にします』って言ったら、それだったら財源は別にして物価高で苦しんでいる国民の皆さん、我々を含めて大賛成」と言うと、梅沢は「大賛成。野党も賛成するんじゃないですか」と即答。

続けて宮根が「じゃ、しなくていいじゃんっていうのは、率直な疑問だと思うんですよね」と同調した。