ベリンジャーはヤンキース退団か　5年252億円の提示も交渉は“難航”…「覚悟ができている」米メディア

ベリンジャーはヤンキースを退団するのか(C)Getty Images

ヤンキースは、FAとなったコディ・ベリンジャーの獲得交渉において妥協しない姿勢を鮮明にしたようだ。

米メディア『ClutchPoints』は「例え、2025年シーズンにチームで最も活躍した打者の一人を失うリスクを冒すことになったとしても、その決意は揺るがない。長引く交渉を経て、球団は、これ以上ベリンジャーをめぐる激しい争奪戦（マネーゲーム）には加わらない方針を固めたと報じられている」と伝えた。

長年ヤンキースを取材するボブ・クラピッシュ記者の報道は「ヤンキースの現在のオファー内容とチームの考え方を詳しく説明し、球団の立場を浮き彫りにした」という。

ヤンキースはベリンジャーに対して5年総額1億6000万ドル（約252億6000万円）を提示しており、これには2度のオプトアウト（契約破棄）条項も含まれているという。