¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ø¡ÖºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡×Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÈô¤Ö¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤í¡×
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò³Î¼Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡¢¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬19Æü¡¢ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
¾å²¼¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÎÓ¡£2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤ä¤ë¤È·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç2¾¡¤ò¤¢¤²¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡£18Æü¤Ë»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕ¸Ä¿ÍÂè18Àï¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´ÂæÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÅú¤¨¤ë¾®ÎÓ¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥á¥À¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢¸ýµö¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿©»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¥µ»¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ØÈô¤Ö¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤í¡Ù¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ¤Ï2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ë½é½Ð¾ì¡¢22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¤æ¤¦¡Ë
1996Ç¯11·î8Æü¡¢´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£¿ÈÄ¹174Ñ¡¢ÂÎ½Å59Ô¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÏÊ£¹ç¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë½Ð¾ì¡£2015Ç¯¡¢ÅÚ²°¥Û¡¼¥àÆþ¼Ò¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹â°Ì¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë7°ÌÆþ¾Þ¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç10°Ì¡£Æ±Ç¯11·î¤ÎWÇÕ¥ë¥«Âç²ñ¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢Æ±Ç¯12·î30Æü¡Á19Ç¯1·î6Æü¤Î¥¸¥ã¥ó¥×½µ´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤È¡¢2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
³¤,
Ê©ÃÅ,
¥À¥¤¥¹,
Ä¹Ìî,
À¸²Ö,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¶âÂ°²Ã¹©