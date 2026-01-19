タレントで予備校講師の林修（60）が、MCを務める18日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ゲストの女優山口智子（61）に翻弄（ほんろう）された。

インタビューの模様のTRで、山口は、林に「大切にされている座右の銘があるんですよね」と聞かれると、「好きな音楽がかかったら踊り出せる人間でありたい、とずっと思って」と話した。林から続けて「ということは、今、ここでお好きな曲が流れたら、踊られる、ということですよね」とあおるように質問され、「一応、私、時と場をちゃんと見る女なんですけどね」と言った後、「踊りにはパートナーが必要だから」。するとBGMで布施明の「君は薔薇より美しい」が流れ始めた。林を見ながら笑顔で立ち上がり、促す。林は「ダンス苦手なんですけど…」と言いながらも巻き込まれ、結局、2人で歌いながら踊った。林は「これ事故だよ…」と座り込んだ。

スタジオでVTRを見た中島健人（31）は「先生、わなにかかったのはあなただよ」、ブラックマヨネーズ小杉竜一（52）は「自分で仕掛けたんや、先生が」と冷ややかな声。一緒に見た林も「しまったと思ったよ」と渋い表情になった。